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Солист балета Александр Шаповал погиб на фронте: как это произошло

В Национальной опере рассказали о последнем бое балетного артиста и когда пройдет прощание.

Автор: Шапарь Анастасия
Солист балета Александр Шаповал погиб на фронте: как это произошло
Александр Шаповал.
instagram ekaterinakukhar_official

12 сентября, в боях под Майорском Донецкой области, погиб заслуженный артист Украины, солист балета Национальной оперы Александр Шаповал. Мужчине было 48 лет. В Опере рассказали, как погиб их артист, а также о деталях церемонии похорон.

Архивариус Национальной оперы Лариса Тарасенко поведала, что Шаповал погиб на месте во время минометного обстрела.

"В 5 утра начался штурм, и он как воин-гранатометчик с напарником менял диспозицию. В это время прилетела 120-я мина и Александр погиб на месте, а напарник умер в госпитале через 1,5 часа," — рассказала Тарасенко.

Архив Шаповала.
Архив Шаповала.
instagram ekaterinakukhar_official

Церемония прощания с героем Украины пройдет 17 сентября с 11:00 до 12:00 на бельэтаже Национальной оперы Украины. После чего тело отвезут на Северное кладбище возле Броваров, где похоронена мать Шаповала. Архивариус также сообщила о деталях похорон, так как именно опера занимается их организацией.

"Семья Александра (у него остались жена и двое детей) еще едет из-за границы, поэтому все организационные моменты взял на себя театр. В Национальной опере пройдет прощание и фотовыставка, а после всех желающих отвезут автобусами на кладбище," - отметила Тарасенко.

Архив Шаповала.
Архив Шаповала.
instagram ekaterinakukhar_official

Стоит отметить, что Александр Шаповал пополнил ряды территориальной обороны в первые дни вторжения и защищал Левый берег Киева. В апреле добровольцем ушел на фронт как рядовой, где получил навыки гранатометчика. 

Ранее мы писали, что о смерти Шаповала первой сообщила балерина Екатерина Кухар. Как партнерша солиста балета попрощалась с героем Украины - в материале.

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Теги:
Национальная опера, украинская армия, Погибший

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