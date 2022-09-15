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Дорофеева показала, что ее наполняет: Кацурин отреагировал

16 сентября выйдет украиноязычный альбом артистки "Сенси".

Автор: Шапарь Анастасия
Дорофеева показала, что ее наполняет: Кацурин отреагировал
Надя Дорофеева готовит к выпуску альбом.
instagram nadyadorofeeva

Украинская исполнительница Надя Дорофеева опубликовала в Инстаграм чувственное видео, в котором показала, что ее наполняет. В ролике можно увидеть архивные и свежие кадры.

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В видео можно увидеть ее первые шаги на сцене, выступление, посвященное Крыму, прогулку на лодке с родителями. 

"Меня наполняют люди, смыслы, которые они несут, места, запахи, города, очень важные слова, чувства и тревоги," - произнесла Дорофеева за кадром.

Певица лаконично подписала видео и сделала отсылку к своему завтрашнему релизу - новому альбому на украинском языке "Сенси".

"О себе, о смыслах, которые постоянно ищу и переосмысливаю," - подписала Надя.

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В конце ролика артистка заключила, что сейчас не высказываться означает совершать преступление.

Среди восторженных комментариев под видеорядом нашелся и ресторатора Миши Кацурина, нового бойфренда певицы: "Самая любимая певица" и эмодзи сердечко. Также предприниматель сделал себе репост видео в сториз и трогательно подписал.

instagram misha_katsurin

Ранее мы писали, что у Тины Кароль также 16 сентября ожидается премьера клипа. В честь релиза артистка показала фантастические образы из видеоряда.

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Теги:
клип, Надя Дорофеева, Миша Кацурин

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