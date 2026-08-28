Гросу чуть не разбилась о скалы на съемках клипа

Алина Гросу оставила сына и отправилась в США, где сняла свежий музыкальный ролик.

Гросу направлялась в Америку за псом, а вернулась еще и с клипом.

Алина Гросу подготовила новую песню "Глупая любовь" – легкий летний трек о неудачных отношениях, которые совершенно не стоят слез и волнений.

Композиция рассказывает о знакомой ситуации: любимый снова выбирает другую, красивые обещания остаются лишь словами, а отношения завершаются так же неожиданно, как и начались. На этот раз артистка предлагает не унывать из-за разрыва, а оставить прошлое позади и просто танцевать.

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Клип на новую песню Гросу сняла в США. В Америку певица отправилась всего на неделю. Основной причиной поездки были личные дела: она должна была забрать собаку и оставшиеся там вещи. В то же время короткое путешествие неожиданно превратилось в насыщенную работу над видео.

За семь дней команде пришлось практически с нуля организовать съемочный процесс, найти танцовщиц и костюмы, провести репетиции и снять все необходимые сцены. Гросу отметила, что часть хореографии и отдельные детали ролика придумала прямо во время работы.

В видео певица вместе с танцовщицами предстает на живописном океанском побережье. Песок, белые наряды, закат и огонь создают образ своеобразного женского племени, символизирующего свободу, силу и независимость от неудачных отношений.

На съемках команда заметила дельфина, подплывшего примерно на десять метров к берегу. Для Гроссу такая встреча стала первой столь близкой.

Впрочем, романтические пейзажи едва не послужили причиной опасной ситуации. Адреналиновый взрыв артистке подарили съемки на камнях. Во время прилива волны резко усилились и начали сносить людей. Певица рассказала, что они буквально рисковали разбиться о камни, однако критического завершения экранизации удалось избежать.

Таким образом, вместе с живописными кадрами новый клип обзавелся экстремальными эпизодами, которые команда точно не планировала.

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Ранее Алина Гросу также обратила внимание на своего четырехмесячного сына Марка-Габриэля. Певица показала его фотографию рядом с детским снимком своего младшего брата Михаила и выразила удивление по поводу поразительного сходства родственников.