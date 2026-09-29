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Клип украинского режиссера Таню Муиньо для BTS получил премию MTV VMA 2026

Работу одесситки признали лучшим K-Pop видео года

Автор: Коваленко Наталья
Клип украинского режиссера Таню Муиньо для BTS получил премию MTV VMA 2026
Клип украинского режиссера Таню Муиньо для BTS получил премию MTV VMA 2026 instagram.com/tanumuino

Клип на песню «Swim» южнокорейской группы BTS, снятый украинским режиссером Таню Муиньо, одержал победу на премии MTV Video Music Awards 2026 в номинации «Лучшее K-Pop видео».

Помимо победы клипа, сама группа BTS на церемонии завоевала награду в категории «Best Group», а трек «Swim» также выбил статуэтку «Song of the Year».

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Музыкальное видео вышло 20 марта 2026 года — в день релиза пятого студийного альбома группы под названием «ARIRANG».

Над проектом работала мощная украинская команда и международный актерский состав. Помимо одесситки Таню Муиньо на съемочной площадке был украинский оператор-постановщик Никита Кузьменко.

Часть съемок проходила в Морском музее Лиссабона в Португалии, где участники BTS предстают в роли экипажа корабля. Главная женская роль досталась звезде сериала «Ривердейл» Лили Рейнхарт.

«Я могла бы целую жизнь смотреть на вас… Поздравляю, команда!», — лаконично отреагировала на триумф Муиньо на своей странице в инстаграме.

Это не первая работа Таню с южнокорейскими суперзвездами. В 2023 году Муиньо сняла сольный клип для Чонгука на трек «Standing Next to You». Съемки проходили на заброшенной электростанции Келенфельд в Будапеште с участием украинской модели Паши Гарули.

В июле этого года BTS и Таню выпустили еще одну совместную работу — клип на сингл «Normal», который установил абсолютный рекорд для K-Pop на Spotify, собрав 8,6 миллиона прослушиваний за первые сутки.

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Теги:
клип, премия, MTV VMA, BTS, Таня Муиньо

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