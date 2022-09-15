"Фешн-икона": Тина Кароль показала фантастические образы из будущего клипа
16 сентября певица презентует новый клип.
Украинская певица Тина Кароль анонсировала новую видеоработу на песню "ВІЛЬНІ. НЕСКОРЕНІ". Артистка продемонстрировала четыре фантастических образов на фоне пустыни и тысячелетних камней.
Читай также: Кароль показала глубокое декольте и пышные платья на улицах ТокиоАртистка показала легкость, свободу и воздушность в своих новых фото в рамках съемок клипа. Фантастические образы составлены из нарядов мировых модных домов и украинских дизайнеров: LEVER COUTURE, SKINZ, Dolce&Gabbana.
В комментариях поклонники в восторге и делятся, что забыли, как дышать, смотря на новую фотосессию Тины Кароль: "Нереально", "Ваау #fashiondiva", "Дева Мария", "Тина - фешн-икона", "Тина, я забыл, как дышать... Это же шикарно! Не могу вообразить, насколько будет шикарный клип и песня! Жду сильно пятницы!".
К слову, премьера видеоряда состоится завтра, 16 сентября. Стоит отметить, что клип снимался еще до полномасштабного вторжения.
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