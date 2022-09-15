"Фешн-икона": Тина Кароль показала фантастические образы из будущего клипа

16 сентября певица презентует новый клип.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская певица Тина Кароль анонсировала новую видеоработу на песню "ВІЛЬНІ. НЕСКОРЕНІ". Артистка продемонстрировала четыре фантастических образов на фоне пустыни и тысячелетних камней.

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Артистка показала легкость, свободу и воздушность в своих новых фото в рамках съемок клипа. Фантастические образы составлены из нарядов мировых модных домов и украинских дизайнеров: LEVER COUTURE, SKINZ, Dolce&Gabbana.

instagram tina_karol

instagram tina_karol

instagram tina_karol

В комментариях поклонники в восторге и делятся, что забыли, как дышать, смотря на новую фотосессию Тины Кароль: "Нереально", "Ваау #fashiondiva", "Дева Мария", "Тина - фешн-икона", "Тина, я забыл, как дышать... Это же шикарно! Не могу вообразить, насколько будет шикарный клип и песня! Жду сильно пятницы!".

instagram tina_karol

instagram tina_karol

instagram tina_karol

К слову, премьера видеоряда состоится завтра, 16 сентября. Стоит отметить, что клип снимался еще до полномасштабного вторжения.

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