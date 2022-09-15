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Поляки "отменяют" фронтмена Pink Floyd из-за письма Зеленской

Депутат горсовета выступил с предложением отменить концерт путиниста.

Автор: Шапарь Анастасия
Поляки "отменяют" фронтмена Pink Floyd из-за письма Зеленской
Роджер Уотерс.
EPA

В Польше хотят отменить выступления фронтмена группы Pink Floyd Роджера Уотерса после его открытой пророссийской позиции и письма первой леди Украины Елене Зеленской с призывом остановить войну, отказавшись от поставок американского оружия. Об этом пишет PolsatNews.

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В апреле 2023 года Уотерс анонсировал два концерта в Кракове. Местный депутат горсовета Лукаш Вантух рассматривает отмену выступлений, так как артист открыто поддерживает войну против Украины. 

"Роджер Уотерс, открытый поклонник Путина, хочет сыграть на Таурон-Арене в Кракове. В среду у нас состоится заседание городского совета Кракова, и я поговорю с президентом и советниками, чтобы они его заблокировали," - заявил Вантух.

Также депутат добавил, что проведение концерта путиниста - позор для Польши: "Пусть поет в Москве".

Ранее мы писали, что в Украине будут отбирать национальные титулы и награды у артистов, которые поддерживают РФ в войне.

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Теги:
Pink Floyd, Роджер Уотерс, Елена Зеленская

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