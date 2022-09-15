Поляки "отменяют" фронтмена Pink Floyd из-за письма Зеленской
Депутат горсовета выступил с предложением отменить концерт путиниста.
В Польше хотят отменить выступления фронтмена группы Pink Floyd Роджера Уотерса после его открытой пророссийской позиции и письма первой леди Украины Елене Зеленской с призывом остановить войну, отказавшись от поставок американского оружия. Об этом пишет PolsatNews.
Читай также: Фронтмен Pink Floyd поведал об украине, которая убеждала, что в Украине нет "фашистов"В апреле 2023 года Уотерс анонсировал два концерта в Кракове. Местный депутат горсовета Лукаш Вантух рассматривает отмену выступлений, так как артист открыто поддерживает войну против Украины.
"Роджер Уотерс, открытый поклонник Путина, хочет сыграть на Таурон-Арене в Кракове. В среду у нас состоится заседание городского совета Кракова, и я поговорю с президентом и советниками, чтобы они его заблокировали," - заявил Вантух.
Также депутат добавил, что проведение концерта путиниста - позор для Польши: "Пусть поет в Москве".
Ранее мы писали, что в Украине будут отбирать национальные титулы и награды у артистов, которые поддерживают РФ в войне.