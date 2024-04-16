Елена Зеленская встретилась с королевой Дании Мэри

Первая леди Украины показала фото с женой короля Фредерика X

Автор: Коваленко Наталья

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала о своей поездке в Данию. Жена действующего президента Украины Владимира Зеленского 15 апреля приняла участие в открытии Второго Украинского инвестиционного форума, встретилась с премьер-министр Мэтте Фредериксен и пообщалась с украинским сообществом в Украинском доме в Копенгагене.

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Кроме того, у Зеленской была возможность лично поблагодарить королевскую семью Дании за ее поддержку Украины. Елена посетила дворец Амалиенборг и встретилась с королевой Мэри, которая вошла на престол с мужем Фредериком X три месяца назад после отречения Маргрете II. Для важного визита Зеленская выбрала белую блузку с вышивкой и пышными рукавами, черные брюки-палаццо с ременем и черные туфли.

«Королевская семья Дании поддерживает Украину с начала полномасштабного российского вторжения. Во время визита в Данию в прошлом году мы с Президентом Украины имели честь встретиться с Ее Величеством Королевой Маргрете II. А сегодня рада встречи уже с Ее Величеством Королевой Дании Мэри. Как и вся ее семья, Королева Дании ведет активную общественную деятельность, в том числе патронирует более 30 организаций, среди прочих тех, что оказывают гуманитарную помощь, заботятся о здравоохранении, защите прав женщин. Благодарна королевской семье за то, что Дания — один из наших самых больших и надежных партнеров во всех начинаниях», — написала Зеленская на своих официальных страницах в соцсетях.

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