Умер король Норвегии Харальд V

Что известно о смерти самого старшего монарха Европы

Автор: Коваленко Наталья

В возрасте 89 лет в Осло скончался король Норвегии Харальд V. Об этом сообщили на официальном сайте и в соцсетях Королевского дворца. В заявлении указано, что монарх ушел из жизни утром, 28 августа, в клинике Rikshospitalet.

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«С глубокой грустью мы сообщаем о смерти Его Величества короля Харальда сегодня. Король Харальд мирно скончался в Национальной больнице в пятницу, 28 августа, в 6:35 утра», — говорится в публикации.

Смерть монарха наступила после затяжной болезни. Ухудшение состояния здоровья короля началось после госпитализации 17 августа из-за бактериальной инфекции крови и осложнений гемолитической анемии.

Согласно конституции страны, в момент смерти монарха престол сразу перешел к его сыну. 53-летний кронпринц Хокон уже принял присягу на заседании Государственного совета во Дворце, став новым королем Норвегии. 22-летняя дочь Хокона Ингрид Александра, которая отныне первая в очереди на престол, также присутствовала на заседании.

Кронпринц Хокон стал новым королем Норвегии Getty Images

Харальд V возглавлял страну с 17 января 1991 года. После смерти Елизаветы II он стал старейшим монархом Европы.

У покойного короля и его жены, королевы Сони, помимо сына Хокона, была дочь Марта-Луиза, отказавшаяся от королевских обязанностей. У него также осталось пятеро внуков: 22-летняя Ингрид Александра, 20-летний Сверре Магнус, 23-летняя Мод Ангелика, 21-летняя Леа Айседора и 18-летняя Эмма Таллула.