Бужинская показала декольте в платье на голую грудь с массивной пряжкой

Екатерина Бужинская представила результаты страстного позирования в студии.

Бужинская написала, что у нее было горячее настроение

Екатерина Бужинская приняла участие в новой фотосессии, для которой выбрала эффектный образ в полностью черном стиле. Артистка предстала перед камерой в декольтированном платье, дополнив наряд темными очками.

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Акцентом аутфита стало глубокое декольте, подчеркнувшее пышный бюст публичного лица. Талию Екатерина украсила широким поясом с большой пряжкой.

Фотографиями из фотосета 47-летняя Бужинская поделилась в инстаграме. По словам певицы, ее новый образ соединил щепотку дерзости с максимальной женственностью, а настроение артистки во время съемки, дескать, было не менее горячим, чем осеннее солнце.

instagram buzhynska

instagram buzhynska

instagram buzhynska

instagram buzhynska

instagram buzhynska

instagram buzhynska

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К слову, в апреле Бужинская отметила 12 лет супружеской жизни с болгарским предпринимателем Димитаром Стойчевым. Пара воспитывает двоих детей – сына Дмитрия и дочь Екатерину. У исполнительницы также есть старшая дочь Елена от предыдущих отношений.