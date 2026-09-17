АфишаАфиша
Русский Українська

Бужинская показала декольте в платье на голую грудь с массивной пряжкой

Екатерина Бужинская представила результаты страстного позирования в студии.

Автор: Дмитрий Сыч
Бужинская показала декольте в платье на голую грудь с массивной пряжкой
Бужинская написала, что у нее было горячее настроение
instagram buzhynska

Екатерина Бужинская приняла участие в новой фотосессии, для которой выбрала эффектный образ в полностью черном стиле. Артистка предстала перед камерой в декольтированном платье, дополнив наряд темными очками.

Читай также: Дочь Поляковой в платье с декольте до пояса прогулялась за границей

Акцентом аутфита стало глубокое декольте, подчеркнувшее пышный бюст публичного лица. Талию Екатерина украсила широким поясом с большой пряжкой.

Фотографиями из фотосета 47-летняя Бужинская поделилась в инстаграме. По словам певицы, ее новый образ соединил щепотку дерзости с максимальной женственностью, а настроение артистки во время съемки, дескать, было не менее горячим, чем осеннее солнце.

instagram buzhynska

instagram buzhynska

instagram buzhynska

instagram buzhynska

instagram buzhynska

instagram buzhynska

Читай также: "Не могла остановить истерику": Квиткова оголила декольте и бока, сообщив новость

К слову, в апреле Бужинская отметила 12 лет супружеской жизни с болгарским предпринимателем Димитаром Стойчевым. Пара воспитывает двоих детей – сына Дмитрия и дочь Екатерину. У исполнительницы также есть старшая дочь Елена от предыдущих отношений.

Читайте нас в Google.News
Теги:
одежда, стиль, фото, декольте, певица, шоу-бизнес, грудь, Екатерина Бужинская

Статьи по теме

Бурмака вспомнила, как в 19 лет пела на Червоній руті запрещенного Олеся
Бурмака вспомнила, как в 19 лет пела на Червоній руті запрещенного Олеся
Джим Керри показался на видео, где он "снова похож на себя"
Джим Керри показался на видео, где он "снова похож на себя"
Билык снялась на фоне искусственного мужского достоинства и задала вопрос
Билык снялась на фоне искусственного мужского достоинства и задала вопрос
Фрукты-антидепрессанты: что съесть, чтобы улучшить настроение
Фрукты-антидепрессанты: что съесть, чтобы улучшить настроение
3 парфюма, которые стоит носить этой осенью
3 парфюма, которые стоит носить этой осенью
Навигаторы ночи: 5 знаков зодиака, которые видят вещие сны
Навигаторы ночи: 5 знаков зодиака, которые видят вещие сны

Личность дня

ТОП-6 лучших фильмов с Тупаком Шакуром

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK