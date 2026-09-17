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Билык снялась на фоне искусственного мужского достоинства и задала вопрос

Ирина Билык побуждает своих подписчиков поразмышлять о мужской сексуальности.

Автор: Дмитрий Сыч
Билык снялась на фоне искусственного мужского достоинства и задала вопрос
Пост Билык понравился бывшему Лорак
instagram bilyk_iryna

Ирина Билык поинтересовалась у почитателей представителями сильного пола. Заодно артистка опубликовала эпатажное фото.

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На самоснимке Билык позирует в кепке с надписью "Я люблю мужчин", а позади нее виднеется обнаженный мужской торс из пластика. Кадр артистка выложила в блоге.

К публикации Ирина добавила вопрос о том, что делает мужчину сексуальным. Подписчикам она предложила отвечать честно.

В комментариях среди таких характеристик называли чувство юмора, ум, щедрость и надежность.

instagram bilyk_iryna

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А вот летом Ирина Билык показалась в образе, который вызывал у нее аппетит на саму себя.

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Теги:
фото, певица, Ирина Билык, обнажение, шоу-бизнес

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