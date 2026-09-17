Билык снялась на фоне искусственного мужского достоинства и задала вопрос
Ирина Билык побуждает своих подписчиков поразмышлять о мужской сексуальности.
Пост Билык понравился бывшему Лорак
instagram bilyk_iryna
Ирина Билык поинтересовалась у почитателей представителями сильного пола. Заодно артистка опубликовала эпатажное фото.
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На самоснимке Билык позирует в кепке с надписью "Я люблю мужчин", а позади нее виднеется обнаженный мужской торс из пластика. Кадр артистка выложила в блоге.
К публикации Ирина добавила вопрос о том, что делает мужчину сексуальным. Подписчикам она предложила отвечать честно.
В комментариях среди таких характеристик называли чувство юмора, ум, щедрость и надежность.
instagram bilyk_iryna
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А вот летом Ирина Билык показалась в образе, который вызывал у нее аппетит на саму себя.