«Вообще не понимаю, как вышла замуж»: MamaRika заявила, что не создана для брака

Певица рассказала о сложностях в отношениях с мужем Сергеем Середой

Автор: Коваленко Наталья

Украинская певица MamaRika поделилась подробностями семейной жизни со своим мужем, юмористом и шоуменом Сергеем Середой. В новом выпуске ютуб-шоу Александра и Инны Педан «Кажуть! Брешуть?» артистка призналась, что из-за своего сложного характера и чрезмерной любви к свободе вообще не считает себя созданной для жизни с кем-то под одной крышей.

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Певица убеждена, что ей повезло найти именно того партнера, который смог стать ее опорой и уравновесить вспыльчивый темперамент. MamaRika называет себя очень автономным и независимым человеком, которому критически важно иметь собственное пространство. Звезда сцены с юмором отметила, что до сих пор удивляется, как вообще вышла замуж.

По словам артистки, в их паре с Сергеем бурлит разная энергетика — ей постоянно нужны движение, эмоции и драйв, тогда как Сергей действует как стабильная «база» и вовремя ее «заземляет», когда эмоции начинают переполнять. Супруги научились дополнять друг друга и сглаживать острые углы.

«Очень независимая. Очень люблю свободу. Я вообще не понимаю, как я вляпалась, что замуж вышла. Я действительно автономна. Со мной тяжело. Я не очень создана вообще для жизни с кем-то в одном пространстве. У меня идеальный муж, потому что он даже не пахнет. Он настолько классно вписался», — поделилась исполнительница.