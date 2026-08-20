Пара решила переехать ради учебы детей

Автор: Коваленко Наталья

После 6 лет в США: принц Гарри и Меган Маркл с детьми возвращаются в Великобританию

Принц Гарри и Меган Маркл приняли решение вернуться в Великобританию вместе с детьми — 7-летним принцем Арчи и 5-летней принцессой Лилибет. Об этом сообщает издание People.

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Это станет самым большим изменением в жизни пары с момента их отказа от исполнения обязанностей членов королевской семьи шесть лет назад. Герцог и герцогиня Сассекские планировали этот шаг давно, чтобы их дети пошли в британскую школу уже в этом сентябре. Пара планирует жить на две страны, сохранив свое поместье в Монтесито, а также летний дом в Португалии.

Король Чарльз III уже был проинформирован о решении семьи и обрадовался возможности чаще видеться с внуками.

В Британии Гарри сможет уделять больше времени своим патронатным организациям WellChild, Scotty’s Little Soldiers и Invictus Games, в то время как Меган будет продолжать руководить своим брендом As Ever.

Переезд свидетельствует о том, что Гарри разрешил длительные споры по поводу обеспечения безопасности своей семьи в Великобритании. Несмотря на восстановление связей с королем Чарльзом, отношения Гарри с его братом, принцем Уильямом, по данным источников, до сих пор остаются натянутыми и отстраненными.