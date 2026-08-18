Принцесса Евгения рассекретила имя новорожденной дочери

Девочка получила тройное имя, одно из них в честь покойной прабабушки Елизаветы II

Автор: Коваленко Наталья

Британская принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк, которые в начале месяца в третий раз стали родителями, наконец раскрыли имя своей новорожденной дочки. Третий ребенок пары появился на свет 3 августа в одной из клиник Лиссабона.

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Спустя две недели после родов 36-летняя племянница короля Чарльза III опубликовала в инстаграме нежные фото с малышкой и старшими сыновьями. В подписи к кадрам принцесса объявила полное имя девочки — Аделаида Элизабет Аннина Бруксбэнк.

По словам принцессы, имя дочери объединяет историю двух стран, которые семья считает родными домами, — Великобритании и Португалии. Второе имя Элизабет дали девочке в честь покойной королевы Елизаветы II, скончавшейся в 2022 году. Другие два выбраны в честь близких людей супругов.

«2 недели назад мы приветствовали нашу девочку в мире. И с тех пор мы провели самое особенное, уютное и наполненное любовью время. Мы очень рады поделиться с вами Аделаидой Элизабет Анниной Бруксбэнк. Названа в честь трех людей, которых мы любим и которыми восхищаемся в прошлом и настоящем, включая ее прабабушку, которую мы держим в наших сердцах. Ее имя является частью английской и португальской истории, двух мест, которые мы любим и называем домом. Огги и Эрни уже лучшие старшие братья», — поделилась счастливая мама.

Новорожденная Аделаида заняла 15-е место в очереди на британский престол. Пара сейчас живет на две страны из-за рабочих обязательств Джека в Португалии и воспитывает двоих старших сыновей — 5-летнего Огаста и 3-летнего Эрнеста.

Принцесса Евгения показала новые фото дочери instagram.com/princesseugenie

Принцесса Евгения показала новые фото дочери instagram.com/princesseugenie