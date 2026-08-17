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Появились первые подробности смерти Хейден Панеттьер

Бывшая невеста Владимира Кличко умерла за пять дней до 37-летия

Автор: Коваленко Наталья
Появились первые подробности смерти Хейден Панеттьер
Появились первые подробности смерти Хейден Панеттьер
Getty Images

Стали известны первые подробности скоропостижной смерти голливудской актрисы и певицы Хайден Панеттьери. Американское издание TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что экстренные службы вызвали из-за возможной передозировки.

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Актрису нашел без сознания ее друг в доме в городе Гринвилл (штат Южная Каролина). Звонок на линию 911 поступил в воскресенье, 16 августа, в 13:51 по местному времени.

Согласно аудиозаписи, диспетчер направила медиков для проведения реанимационных мероприятий женщине с подозрением на передозировку и остановкой сердца.

Парамедики и полиция прибыли на место за считанные минуты. Врачи применили расширенный протокол кардиологической поддержки, включая искусственную вентиляцию легких, медикаменты и дефибрилляцию, однако спасти жизнь звезды не удалось.

Смерть бывшей невесты Владимира Кличко и матери его единственной дочери констатировали в 14:32. Правоохранители отмечают, что на месте происшествия не обнаружено признаков насильственной смерти или подозрительных обстоятельств. В настоящее время коронер округа Гринвилл готовится к проведению вскрытия и токсикологической экспертизы для установления точной причины гибели артистки.

Хейден Панеттьер и Владимир Кличко
Хейден Панеттьер и Владимир Кличко
Getty Images

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Теги:
Владимир Кличко, шоу-бизнес, Хейден Панеттьер, смерть звезд

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