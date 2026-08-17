«Люблю тебя»: Цымбалюк официально подтвердил роман со Светлицкой
Актер опубликовал романтическое видео
Звезда сериала «Поймать Кайдаша» и экс-участник «Холостяка» Тарас Цимбалюк больше не скрывает отношения с актрисой Еленой Светлицкой.
В понедельник, 17 августа, он официально подтвердил роман, опубликовав в инстаграме романтическое видео.
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«Люблю тебя», — лаконично подписал публикацию Цимбалюк.
Поклонники догадывались о романе актеров еще с начала 2026 года. В январе пару заметили во время совместного отдыха в Карпатах и в кинотеатре. Позже они регулярно публиковали контент из одного и того же ЖК и лифта.
Несколько месяцев назад Светлицкая отмечала, что состоит в отношениях, однако имя избранника не раскрыла. В 2025 году она развелась с мужем Николаем после 10 лет брака и сейчас воспитывает двух дочерей — Веру и Марию.
Цимбалюк уже трижды разведен. В прошлом году актер был главным героем романтического проекта «Холостяк-14», однако его отношения с победительницей шоу Надин Головчук быстро завершились.