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«Люблю тебя»: Цымбалюк официально подтвердил роман со Светлицкой

Актер опубликовал романтическое видео

Автор: Коваленко Наталья
«Люблю тебя»: Цымбалюк официально подтвердил роман со Светлицкой
«Люблю тебя»: Цымбалюк официально подтвердил роман со Светлицкой instagram.com/olena_svitlytska

Звезда сериала «Поймать Кайдаша» и экс-участник «Холостяка» Тарас Цимбалюк больше не скрывает отношения с актрисой Еленой Светлицкой.

В понедельник, 17 августа, он официально подтвердил роман, опубликовав в инстаграме романтическое видео.

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Тарас собрал в ролике самые яркие совместные моменты из отпусков, прогулок, театральных гастролей, а также показал бытовые забавные кадры, объятия и страстные поцелуи.

«Люблю тебя», — лаконично подписал публикацию Цимбалюк.

Поклонники догадывались о романе актеров еще с начала 2026 года. В январе пару заметили во время совместного отдыха в Карпатах и в кинотеатре. Позже они регулярно публиковали контент из одного и того же ЖК и лифта.

Несколько месяцев назад Светлицкая отмечала, что состоит в отношениях, однако имя избранника не раскрыла. В 2025 году она развелась с мужем Николаем после 10 лет брака и сейчас воспитывает двух дочерей — Веру и Марию.

Цимбалюк уже трижды разведен. В прошлом году актер был главным героем романтического проекта «Холостяк-14», однако его отношения с победительницей шоу Надин Головчук быстро завершились.

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Теги:
шоу-бизнес, Тарас Цымбалюк, Елена Светлицкая

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