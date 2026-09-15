Сумская удивила превращением в жгучую брюнетку

Ольга Сумская отдалась в руки визажиста, который поколдовал над ее внешностью.

Сумская сама себя не узнала

Ольга Сумская отважилась на кардинальное изменение образа. Вместе с визажистом Егором Андрюшиным она превратилась в страстную брюнетку.

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Видео трансформации артистка опубликовала в блоге. Увидев результат, Сумская отметила, что сначала сама себя не узнала. По ее словам, она давно хотела увидеть себя именно с темными волосами и считает, что такой образ открывает новые возможности для ролей.

Сумская добавила, что в образе брюнетки почувствовала себя совсем другой, словно открыла свою неизведанную сторону.

instagram olgasumska

instagram olgasumska

Недавно Ольга и Егор уже экспериментировали с внешностью актрисы, создав ей образ с прической пикси и нюдовым макияжем.

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К слову, 60-летняя Сумская не боится показываться подписчикам и без макияжа.