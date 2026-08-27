Раскрыта стоимость возвращения принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию

Шестизначная сумма за 10 часов полета

Автор: Коваленко Наталья

Принц Гарри и Меган Маркл выложили огромную сумму за частный перелет из Лос-Анджелеса в Бирмингем для всей семьи. Как стало известно изданию Page Six, герцоги Сассекские выбрали роскошный бизнес-джет компании Planet 9, аренда которого стоит примерно 12 000 долларов в час. Таким образом, 10-часовое путешествие через океан обошлось паре минимум в 120 000 долларов (более 5 миллионов гривен).

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Выбор в пользу дорогостоящего частного судна Bombardier Global Express XRS был обусловлен практическими потребностями семьи. Обновленный в 2023 году лайнер имеет две ванные комнаты, рассчитан на 13 пассажиров и оборудован пятью кроватями для комфортного сна шести человек, а также вместительным багажным отсеком.

Источники сообщают, что частный рейс был единственным способом комфортно перевезти из Америки в Британию домашних собак семьи — лабрадора Пулу и бигля Мию.

Куриц с домашней фермы Archie’s Chick Inn в поместье в Монтесито стоимостью $14 млн семья решила оставить на месте.

Пара возвращается в Великобританию на длительный срок, чтобы быть ближе к королю Чарльзу III, который продолжает борьбу с раком. Дипломатический источник подтвердил, что именно монарх стал главной причиной решения Сассексов перевезти детей, 7-летнего Арчи и 5-летнюю Лилибет, на учебу в Англию.