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Убийство Галины Хатчинс: суд вынес приговор оружейнице «Ржавчины»

Какой срок получила 26-летняя Ханна Гутьеррес-Рид

Автор: Коваленко Наталья
Убийство Галины Хатчинс: суд вынес приговор оружейнице «Ржавчины»
Убийство Галины Хатчинс: суд вынес приговор оружейнице «Ржавчины»
Getty Images

Ханна Гутьеррес-Рид получила тюремный срок. В прошлом месяце 26-летняя оружейница была признана виновной в непредумышленном убийстве оператора украинского происхождения Галины Хатчинс в октябре 2021 года на съемках фильма «Ржавчина».

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В понедельник, 15 апреля, Ханна вернулась в суд в Санта-Фе, Мексика, где ей вынесли окончательный приговор. Судья Мэри Марлоу Соммер приговорила Ханну к максимальному наказанию в виде 18 месяцев тюремного заключения в женском исправительном учреждении Нью-Мексико, сообщает Assosiated Press.

Прокуроры обвинили Гутьеррес-Рид в том, что она невольно принесла боевые патроны на съемочную площадку, где это было категорически запрещено, а также в несоблюдении основных протоколов безопасности при обращении с оружием.

Гутьеррес-Рид не добилась успеха в своем ходатайстве о смягчении приговора, заявив судье, что она не была тем монстром, каким ее представляли людям, и старалась сделать все возможное на съемочной площадке, несмотря на отсутствие «должного времени, ресурсов и персонала». Девушка планирует обжаловать решение и приговор.

Судья заявила, что наказание, меньшее максимального, нецелесообразно, учитывая, что безрассудство Гутьеррес-Рид равносильно серьезному насильственному правонарушению.

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«Вы были оружейницей, тем, кто стоял между безопасным оружием и оружием, которое могло кого-то убить. Вы одна превратили безопасное оружие в смертоносное. Если бы не вы, мисс Хатчинс была бы жива, у мужа была бы партнерша, а у маленького мальчика была бы мать», — сказала Мэри Марлоу Соммер.

Напомним, что в январе 2023 года голливудскому актеру Алеку Болдуину, который случайно застрелил Хатчинс во время репетиции,  было предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве, однако в апреле 2023 года уголовные обвинения с него сняли.

Ему снова было предъявлено обвинение, и он не признал себя виновным по возобновленным обвинениям в непредумышленном убийстве, связанном со случайной стрельбой. Болдуин должен предстать перед судом в июле.

Ранее мы писали, что Вирастюк рассказал о новой возлюбленной и рождении четвертого ребенка.

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Теги:
Алек Болдуин, суд, приговор, Галина Хатчинс

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