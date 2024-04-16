«Откуда такая ненависть?»: Димопулос пожаловалась на польских пограничников

Певица едва успела на свой рейс из-за задержки на польской границе

Автор: Коваленко Наталья

Исполнительница и предпринимательница Санта Димопулос пожаловалась на плохое отношение польских пограничников к гражданам Украины. На своей странице в Инстаграм в разделе сторис 36-летняя экс-солистка группы «ВИА Гра» заявила, что ее как можно дольше пытались задержать на границе, дважды проверяя все чемоданы и машину.

Читай также: Вирастюк рассказал о новой возлюбленной и рождении четвертого ребенка

По словам знаменитости, после посещения Украины она должна была вылететь из польского аэропорта за границу, где сейчас проживает вместе с детьми. Санта добавила, что ей чудом удалось успеть на рейс, поскольку пограничники на просьбы ускорить процесс проверки не реагировали. Также победительницу «Танцев со звездами-2020» возмутило то, что ей пришлось менять валюту ради того, чтобы сходить в платный туалет.

«Никогда, никогда не езжайте через польскую границу. Мы опаздываем на самолет, хотя выехали раньше времени. Нас задержали и никакие уговоры не влияют», — написала Димопулос. Позже она добавила: «Мы чудом успели в последний момент. Что с поляками на границе происходит? Это, честно говоря, был ужас. Они дважды выворачивали наши чемоданы, проверяли полностью авто, держали ворота закрытыми, еще и с таким издевательством. Если бы я знала, что там такие люди, я бы никогда не поехала через Польшу и больше никогда не поеду, и никому не советую. Такое отношение...ужасное. Максимально задерживали, чтобы сходить в туалет за злотые, евро не берут. Откуда такая ненависть?».

Санта Димопулос пожаловалась на польских пограничников instagram.com/santadimopulos

Санта Димопулос пожаловалась на польских пограничников instagram.com/santadimopulos

Ранее мы писали, что Камалия вступилась за экс-мужа после слитых фото со следами от побоев на ее лице.