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Нардеп Вирастюк рассекретил свою зарплату в Верховной Раде

Также он озвучил размер алиментов, которые выплачивает второй жене Инне

Автор: Коваленко Наталья
Нардеп Вирастюк рассекретил свою зарплату в Верховной Раде
Нардеп Вирастюк рассекретил свою зарплату в Верховной Раде facebook.com/vasyl.virastyuk

Украинский политик, актер и многократный чемпион мира в силовом многоборье Василий Вирастюк признался, какую зарплату получает в Верховной Раде. В интервью программе «Слава+» на YouTube-канале ведущего Славы Демина 49-летний нардеп от партии «Слуга народа» заявил, что его месячный доход составляет около 53 тысячи гривень.

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Вирастюк добавил, что с этой суммы 16 тысяч идут на выплату алиментов второй жене Инне и их двум несовершеннолетним сыновьям, несмотря на то, что официально бракоразводный процесс еще не завершен.

«Моя зарплата пока минус алименты — 36 тысяч грн. А с алиментами ну добавь еще 16. Почти 53 тысяч грн», — поделился Василий.

Демин предположил, что Вирастюк скрывает от украинцев свой реальный заработок. «Ты понимаешь, что сейчас зрители будут ржать? Но кроме официальных доходов, есть многое другое — коррупционные схемы», — сказал ведущий.

Стронгмен заявил, что он честный депутат и не хочет стать участником коррупционных скандалов. «Ну, пусть ржут. А мне, думаешь, смешно от этого? Это не о нас — честных депутатах. Я — честный депутат», — ответил он.

Ранее мы писали, что Вирастюк рассказал о новой возлюбленной и рождении четвертого ребенка.

 

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Теги:
Василий Вирастюк, политика, Верховная Рада, нардеп, Доходы

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