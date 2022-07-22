Бардаш бежал пешком из Грузии в Россию, мол, из-за угроз

Экс-участник группы Грибы сообщил, что за ним был послан "Грузинский легион".

Бардаша начал рассказывать о том, что предпочитает Россию, не сразу после вторжения

Украинский продюсер Юрий Бардаш, который на пятом месяце войны признался в любви к России (назвал ее – "великой и могучей державой", а себя – "русским человеком"), поведал историю своего бегства в РФ. По словам бывшего члена группы "Грибы", он, высказавшись о войне в Украине, столкнулся с угрозами от "Грузинского национального легиона". Это, по его словам, и стало причиной поездки в Москву.

Читай также: "Взяток не давал": Kyivstoner на 5 день войны выехал из Украины

Бардаш у себя в Телеграме отметил, что в течение двух дней скрывался в горах. Потом отправился по реке в Абхазию.

"На следующий день после эфира мне позвонил человек, которого я не знал. Сообщил, что в Грузии оставаться небезопасно, нужно уходить. Я не принял всерьез данное предостережение, в конце концов, Грузия демократическая страна. На следующий день мне снова позвонил тот же человек с тем же посылом. Я снова сказал "спасибо, все в порядке", но вечером раздался еще один звонок уже из Украины, в ходе которого мне сказали, что за мной послали "Грузинский Легион" и что ребята уже выехали. Рюкзак был собран за пять минут. Два дня пересидел в горах Батуми, после – вброд перешел границу Грузии и Абхазии", – отметил виновник поста.

К слову, "Грузинским национальным легионом" является добровольческое вооруженное формирование, которое воюет на стороне ВСУ.

В Абхазии, судя по дальнейшему рассказу Юрия Бардаша, ему стало спокойней. Ведь там, дескать, живут политически осознанные люди, встретившие его словно родного. Далее он отправился в РФ:





"Низкий поклон абхазам, встретили как брата. Война заставила их быть чуткими к любого рода политическим высказываниям и их последствиям. Абхазия поразила своей политической осознанностью. Все как один могут поддержать дискуссию на любую социально-политическую тему. Нам бы тоже не мешало освоить такой навык, обрести осведомленность, так сказать. Границу Абхазии и России прошел за пять минут, так как мой паспорт выдан в Луганске", – поведал бывший продюсер певца Wellboy и коллективов "Грибы" и Quest Pistols.

Читай также: Wellboy впервые прокомментировал пророссийскую позицию своего экс-продюсера Бардаша

Ныне Бардаш находится в Москве. Критиков своей проросийской позиции он окрестил "безумцами". Тем временем поддерживающих поблагодарил:

"В Москве спокойно, безопасно и красиво. Благодарю всех, кто написал мне слова поддержки. Каждое ваше доброе слово для меня как щит от нападок безумцев. У меня большие планы касательно музыки и общественной жизни, и я уже приступил к их реализации".

t.me yourabardash

Ранее мы писали о том, что Антон Вельбой (Wellboy) рассказал, что поставило точку в их с Юрием Бардашем сотрудничестве.