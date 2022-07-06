Компанию Ани Лорак в России закрывает налоговая

Каролина Куек не сможет зарабатывать в РФ с помощью своего продакшена.

Ани Лорак, которая вскоре после широкомасштабного нападения России закрыла свои аккаунты в соцсетях и исчезла со сцены, недавно появилась на свадьбе в Ереване. Заодно в росСМИ решили о ней вспомнить, оценив теперешнее финансовое состояние исполнительницы.

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В kp сообщили, что не наилучшие времена претерпевает российский бизнес уроженки Черновицкой области. В 2021-м ее ООО "Ани Лорак Продакшн", сориентированное на организацию концертов, выпуск песен и клипов, чуть не закрыла налоговая служба. Причиной тому был неправильный юридический адрес. Впрочем Каролине удалось справиться с ситуацией.

Но теперь на голову Куек свалились проблемы похуже. 20 июня, говорится в издании, налоговики страны-агрессора приняли решение закрыть предприятие украинки, которая молчит о российском вторжении. А точнее – исключить организацию из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ'а). Решение уже опубликовано в "Вестнике государственной регистрации" от 22 июня этого года. Через три месяца компанию Лорак ждет ликвидация.

Также в статье отмечено, что счета фирмы давно "заморожены" налоговой, и что компания Лорак числится в черном списке должников Федеральной налоговой службы (ФНС). В этом перечне ютятся все не выплачивающие обязательные отчисления, или свыше года не предоставляющие налоговую отчетность лица.

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По данным издания, прежде продакшн Куек пополнял бюджет на 160-850 тысяч рублей в год (75-398 тысяч гривен). Но данные относительно уплаты налогов и страховых взносов за 2021-й отсутствуют. Это и может быть причиной закрытия фирмы.

kp.ru

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