Дочь Меладзе готовится к бракосочетанию

София Меладзе – потомок Валерия Меладзе от первого брака.

София Меладзе в 23 года собирается стать женой. Дочь Валерия Меладзе выйдет замуж за своего избранника по имени Савва. Об этом поведала в Инстаграме сестра невесты.

instagram meladzearina

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Каким будет празднование – пышным или в кругу семьи – неизвестно. Невеста пока ничего об этом не рассказывает.

София родилась в первом браке Валерия Меладзе с Ириной. Артист поженился в 1989-м. Пара фиктивно развелась ради оформления московской прописки, а в 1998-м снова вступила в брак. В 2012-м они разошлись, а 21 января 2014-го – развелись официально. За все это время у супругов родилось четверо детей. Один ребенок умер спустя 10 дней после рождения.

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С 2014-го супругой Валерия Меладзе является бывшая участница "ВИА Гра" Альбина Джанабаева, которая родила певцу троих детей.

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