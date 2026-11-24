Лилия Ребрик позже вернулась домой и встретила со своей детворой первый снег.

Лилия Ребрик – украинская телеведущая и актриса – посетила родные Черновцы, где во время гастролей увиделась с родителями. Семейной встречей после спектакля артистка поделилась в инстаграме.

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Родители знаменитости – Иван Тодорюк и Вера – пришли поддержать дочь во время ее выступления в Черновицкой областной филармонии. После мероприятия они вместе сфотографировались под открытым небом на фоне знакомых городских улиц.

Для фотографии Ребрик позировала с букетами цветов рядом с родными. Актриса назвала родителей своими самыми преданными зрителями.

instagram liliia.rebrik

Однако долго оставаться в родном городе Лилия не могла, ведь дома ее ждали супруг и трое детей. После возвращения с гастролей она показала и семейные моменты из загородного дома неподалеку Киева.

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Вместе с младшими дочерьми Полиной и Аделью телеведущая встретила первый снег. Девочки с упоением наблюдали за зимней погодой, а сама звезда не скрывала радости от воссоединения с детьми после поездки. Она отметила, что крайне соскучилась по малышам, а вернулась домой еще и со снегом.

instagram liliia.rebrik

instagram liliia.rebrik