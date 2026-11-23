Пока Даша Квиткова прогуливалась по колумбовому городу инков, ее потомок купался с бабушкой в ​​тропическом спа-комплексе в Европе.

Даша Квиткова отправилась на отдых в Перу, где посетила знаменитую историческую достопримечательность Мачу-Пикчу – древний город инков. Во время путешествия 28-летняя блогерша устроила фотосессию среди живописных горных пейзажей и поделилась кадрами с подписчиками в инстаграме.

Мачу-Пикчу расположен в Андах на высоте примерно 2430 метров над уровнем моря. Даша не только насладилась видами, но и заинтересовалась историей этого загадочного места, включенного в перечень семи новых чудес света.

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Особое внимание Даша обратила на уникальную архитектуру древнего города. Каменные блоки в постройках настолько искусно подогнаны друг к другу, что места их соединения почти незаметны. Такая технология строительства вместе с наклоненными стенами помогла конструкциям пережить многочисленные землетрясения на протяжении нескольких столетий.

Квиткова также вспомнила об истории инков, которые когда-то обитали на этой территории, возводили храмы и занимались земледелием. Впоследствии город опустел, однако точные обстоятельства, по которым люди покинули его, до сих пор остаются неизвестными.

Еще публичная персона сделала несколько фотографий с местными.

instagram kvittkova

instagram kvittkova

instagram kvittkova

instagram kvittkova

instagram kvittkova

instagram kvittkova

instagram kvittkova

instagram kvittkova

instagram kvittkova

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Пока Даша исследует Перу, ее пятилетний сын Лев проводит время с бабушкой в Германии. Мать блогерши также поделилась кадрами с мальчиком, который развлекался во время совместного отдыха. К слову, летом Лев отметил пятый день рождения. К поздравлениям присоединился любимый Даши, футболист киевского "Динамо" Владимир Бражко.

instagram tetiana_kondakchan

instagram tetiana_kondakchan

instagram tetiana_kondakchan