Иракли Макацария и Лиза Чичуа провели церемонию в кругу самых близких.

Иракли Макацария – бывший герой романтического реалити "Холостяк" – с женой Лизой Чичуа крестили своего младшего ребенка – дочь Кето. Супруги поделились фотографиями церемонии.

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Кадры с мероприятия появились в историях Иракли и Лизы. Пара пригласила ближайших родственников. Иракли и его избранница, как показано на снимках, стояли на коленях перед священником, который держал на руках кроху.

Макацария был одет в классический костюм. Его жена пришла в светлом платье, жакете и солнцезащитных очках.

На других кадрах Лиза держит в храме ребенка на руках. Рядом с ней находился старший потомок супругов – 3-летний Георгий.

instagram maqatsa

instagram maqatsa

instagram lizachichuaa

instagram lizachichuaa

instagram lizachichuaa

instagram maqatsa

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В то же время, лицо младшей дочери пара пока не демонстрирует публике. Еще у супругов есть однолетняя дочь Нино.