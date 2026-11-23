Диана Зиброва рассказала, как прошли ее выходные в семейном кругу.

Диана Зиброва – 29-летняя дочь Павла Зиброва – поделилась новыми семейными фотографиями, для которых позировала с матерью Мариной Владимировной и домашней любимицей. Кадрамы женщина поделилась в инстаграме, где в последнее время регулярно показывает свою пушистую компаньонку.

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Щенок пуделя по кличке Нана появился в семье Зибровых несколько месяцев назад. Диана даже создала отдельную страницу, посвященную себе и четырехлапой подруге, которую активно наполняет новыми публикациями.

На этот раз женщина устроила небольшую фотосессию и захватила в кадре родительницу. На одном из самоснимков они изображены втроем. Фото блогерша дополнила словами о том, что выходные показались прекрасными, помогли восстановить силы перед насыщенной рабочей неделей. Также виновницы кадров передали публике привет.

instagram nana_and_diana

instagram nana_and_diana

instagram nana_and_diana

instagram nana_and_diana

instagram nana_and_diana

instagram nana_and_diana

instagram nana_and_diana

Диана очень привязана к своей любимице и с особой нежностью относится к ней – называет пушистую подругу своей дочерью.

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Марина Владимировна – это вторая жена Павла Зиброва. Также у него есть сын от первой жены Татьяны Самофаловой, а также пасынок Александр (его Марина родила во время своего первого брака).