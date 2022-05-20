"Вы – коты": Квиткова и Добрынин отметили вторую годовщину свадьбы
Холостяк и победительница этого шоу сняли совместное фото, а также видео с сыном Львом.
Дарья Квиткова сообщила, что празднует со своим супругом Никитой Добрыниным вторую годовщину свадьбы. По этому поводу она выставила у себя в блоге улыбчивый кадр с избранником.
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Также родители-блогеры показали своего сына Льва. На видео малыш сидит под плоским экраном, на котором показаны кадры со свадьбы пары. Он улыбается, покачивается на ягодицах и посматривает презентацию.
"2 года женаты", – коротко подписала кадры Квиткова.
В комментариях подписчики отметили:
- "Благодаря вам верю, что любовь существует! Вы – коты".
- "Боже, как это мило. Мои поздравления!"
- "Любовь. Поздравляю с годовщиной".
- "Поздравляю! Мира и счастья!"
- "Наши самые искренние поздравления. Вы такая крутая пара. Гордимся вами".
Тем временем в историях Квиткова показала, как оберегает и развлекает потомка. Мать отметила, что из комнаты ребенка пришлось убрать ковер, ворс которого постоянно клал в рот малыш. А еще Лев веселится в юрте.
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