Решетники, которых упрекали в выезде из Украины, вернулись
Григорий Решетник показал у себя на странице короткий ролик на фоне украинских гор.
Решетники, недавно уехавшие в Польшу, столкнулись с волной недоброжелательных комментариев от инстаграмщиков. Последние упрекали семью за радостные фото на фоне варшавских домов и в "бегстве" за границу в военное время.
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Впоследствии Григорий Решетник выложил видеообращение, в котором описал цель поездки. Телеведущий сказал, что семья выехала из Украины ненадолго. Он собирался бесплатно поучаствовать в мероприятии на пользу нашей станы. Да и дети, добавила его супруга, смогут развеется после реалий на Родине. После же выполнения филантропского задания Решетники пообещали вернуться.
Теперь у себя в Инстаграме мужчина опубликовал то, как он поет "Ой, у лузі червона калина". При этом в геолокации указал Украину.
"Доброе утро, Украина. Мы дома", – подписан 34-секундный клип.
Исполнив фрагмент песни, Решетник добавил, что за недолгое пребывание в Польше успел соскучиться по родной земле.
"Соскучился по Карпатам, по Украине! Решетник family уже вернулись, чтобы вместе бороться за независимость! Потому что вместе мы – сила! Украина свободная и несокрушимая!"
После появления в кадре Григория в спортивках и футболке показан придорожный билборд с надписью о пути следования того самого русского корабля.
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Кристина Решетник также опубликовала снимки на фоне Карпат, которые подписала:
"Сегодня встречала солнце на родной земле. Мы уже в Украине. И это такой кайф – видеть эту красоту и дышать нашим воздухом".
Напомним, супруга Григория Решетника ранее сообщила, что их дети сложно переживают войну. При этом многие подписчики блогерши посчитали, что она преувеличивает с описанием опасности на западе Украины (именно там обосновалась семья).