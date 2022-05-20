Решетники, которых упрекали в выезде из Украины, вернулись

Григорий Решетник показал у себя на странице короткий ролик на фоне украинских гор.

Несколько дней назад семья фотографировалась на фоне домов в Варшаве

Решетники, недавно уехавшие в Польшу, столкнулись с волной недоброжелательных комментариев от инстаграмщиков. Последние упрекали семью за радостные фото на фоне варшавских домов и в "бегстве" за границу в военное время.

Читай также: "Взяток не давал": Kyivstoner на 5 день войны выехал из Украины

Впоследствии Григорий Решетник выложил видеообращение, в котором описал цель поездки. Телеведущий сказал, что семья выехала из Украины ненадолго. Он собирался бесплатно поучаствовать в мероприятии на пользу нашей станы. Да и дети, добавила его супруга, смогут развеется после реалий на Родине. После же выполнения филантропского задания Решетники пообещали вернуться.

Теперь у себя в Инстаграме мужчина опубликовал то, как он поет "Ой, у лузі червона калина". При этом в геолокации указал Украину.

"Доброе утро, Украина. Мы дома", – подписан 34-секундный клип.

Исполнив фрагмент песни, Решетник добавил, что за недолгое пребывание в Польше успел соскучиться по родной земле.

"Соскучился по Карпатам, по Украине! Решетник family уже вернулись, чтобы вместе бороться за независимость! Потому что вместе мы – сила! Украина свободная и несокрушимая!"

После появления в кадре Григория в спортивках и футболке показан придорожный билборд с надписью о пути следования того самого русского корабля.

Читай также: Melovin едет в Германию

Кристина Решетник также опубликовала снимки на фоне Карпат, которые подписала:

"Сегодня встречала солнце на родной земле. Мы уже в Украине. И это такой кайф – видеть эту красоту и дышать нашим воздухом".

Напомним, супруга Григория Решетника ранее сообщила, что их дети сложно переживают войну. При этом многие подписчики блогерши посчитали, что она преувеличивает с описанием опасности на западе Украины (именно там обосновалась семья).