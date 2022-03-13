АфишаАфиша

Дмитрий Нагиев впервые прокомментировал вторжение РФ в Украину

"Время вернуться домой": Дмитрий Нагиев выставил ролик с фрагментом песни "Аквариума", в котором бреет себе голову.

Автор: Дмитрий Сыч
Дмитрий Нагиев впервые прокомментировал вторжение РФ в Украину
Нагиев прокомментировал теперешние отношения между Украиной и Россией косвенно
instagram nagiev.universal

Российский телеведущий Дмитрий Нагиев (54 года) впервые отозвался о военных действиях России в Украине. Прямо он про них не говорил, но намек подписчики узнаваемой личности в Инстаграме поняли.

Читай также: Семен Слепаков прокомментировал свой выезд из России

Нагиев выставил 57-секундный черно-белый ролик, в котором стоит у зеркала и бреет себе голову. Телеведущий сосредоточенно смотрит в объектив, а в конце видео умывается. Музыкальным фоном служит фрагмент песни "Поезд в огне" группы Бориса Гребенщикова "Аквариум". А именно – такие строки из нее:

"...Но по новым данным разведки
Мы воевали сами с собой.

Я видел генералов
Они пьют и едят нашу смерть.
Их дети сходят с ума
От того, что им нечего больше хотеть.
А земля лежит в ржавчине,
Церкви смешали с золой.
И если мы хотим, чтобы было, куда вернуться,
Время вернуться домой".

Это первая публикация Нагиева с 23 февраля – кануна российского вооруженного вторжения в Украину.

"До свидания. Мы обязательно встретимся. Я вас люблю, несмотря на терпкий вкус утерянных надежд. Как говорил мой дед перед причастием, что ж я, старый, натворил?" – прокомментировал Нагиев видео.

В комментариях Дмитрия благодарят за проявленную позицию, против которой в РФ вряд ли смогут задействовать новый закон о "фейках":

  • "Красавчик, как всегда!"
  • "Обожаю Вас…"
  • "Ооочень тонко".
  • "Этот поезд в говне".
  • "Спасибо, Дмитрий!"
  • "Бесконечно люблю".
  • "Очень тонко".
  • "Тонко..."

Читай также: Комаровский ответил, есть ли в Украине бактериологическое оружие

Ранее мы писали о том, что Ольга Полякова опубликовала новый ролик о кровавых событиях в Украине. Она поведала о разнице между "московским карликом" и украинцами.

Читайте нас в Google.News
Теги:
видео, Украина-Россия, Дмитрий Нагиев, Гребенщиков, Аквариум, военный конфликт

Статьи по теме

Доктор Комаровский получил "награду" от России
Доктор Комаровский получил "награду" от России
Полина Гагарина получила звание убийцы и приглашение в Бучу
Полина Гагарина получила звание убийцы и приглашение в Бучу
Полякова забанена в Инстаграме из-за жутких кадров войны в Украине
Полякова забанена в Инстаграме из-за жутких кадров войны в Украине
Моргенштерн получил гражданство Израиля, да и Ургант не сидит без дела
Моргенштерн получил гражданство Израиля, да и Ургант не сидит без дела
С Пасхой – лучшие поздравления, открытки, картинки
С Пасхой – лучшие поздравления, открытки, картинки
Уцелевший кухонный шкафчик в Бородянке стал мемом
Уцелевший кухонный шкафчик в Бородянке стал мемом

Личность дня

День рождения Лины Костенко: Известные и малоизвестные факты о ней

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK