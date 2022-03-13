Дмитрий Нагиев впервые прокомментировал вторжение РФ в Украину
"Время вернуться домой": Дмитрий Нагиев выставил ролик с фрагментом песни "Аквариума", в котором бреет себе голову.
Российский телеведущий Дмитрий Нагиев (54 года) впервые отозвался о военных действиях России в Украине. Прямо он про них не говорил, но намек подписчики узнаваемой личности в Инстаграме поняли.
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Нагиев выставил 57-секундный черно-белый ролик, в котором стоит у зеркала и бреет себе голову. Телеведущий сосредоточенно смотрит в объектив, а в конце видео умывается. Музыкальным фоном служит фрагмент песни "Поезд в огне" группы Бориса Гребенщикова "Аквариум". А именно – такие строки из нее:
"...Но по новым данным разведки
Мы воевали сами с собой.
Я видел генералов
Они пьют и едят нашу смерть.
Их дети сходят с ума
От того, что им нечего больше хотеть.
А земля лежит в ржавчине,
Церкви смешали с золой.
И если мы хотим, чтобы было, куда вернуться,
Время вернуться домой".
Это первая публикация Нагиева с 23 февраля – кануна российского вооруженного вторжения в Украину.
"До свидания. Мы обязательно встретимся. Я вас люблю, несмотря на терпкий вкус утерянных надежд. Как говорил мой дед перед причастием, что ж я, старый, натворил?" – прокомментировал Нагиев видео.
В комментариях Дмитрия благодарят за проявленную позицию, против которой в РФ вряд ли смогут задействовать новый закон о "фейках":
- "Красавчик, как всегда!"
- "Обожаю Вас…"
- "Ооочень тонко".
- "Этот поезд в говне".
- "Спасибо, Дмитрий!"
- "Бесконечно люблю".
- "Очень тонко".
- "Тонко..."
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