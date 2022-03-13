Дмитрий Нагиев впервые прокомментировал вторжение РФ в Украину

"Время вернуться домой": Дмитрий Нагиев выставил ролик с фрагментом песни "Аквариума", в котором бреет себе голову.

Российский телеведущий Дмитрий Нагиев (54 года) впервые отозвался о военных действиях России в Украине. Прямо он про них не говорил, но намек подписчики узнаваемой личности в Инстаграме поняли.

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Нагиев выставил 57-секундный черно-белый ролик, в котором стоит у зеркала и бреет себе голову. Телеведущий сосредоточенно смотрит в объектив, а в конце видео умывается. Музыкальным фоном служит фрагмент песни "Поезд в огне" группы Бориса Гребенщикова "Аквариум". А именно – такие строки из нее:

"...Но по новым данным разведки

Мы воевали сами с собой. Я видел генералов

Они пьют и едят нашу смерть.

Их дети сходят с ума

От того, что им нечего больше хотеть.

А земля лежит в ржавчине,

Церкви смешали с золой.

И если мы хотим, чтобы было, куда вернуться,

Время вернуться домой".

Это первая публикация Нагиева с 23 февраля – кануна российского вооруженного вторжения в Украину.

"До свидания. Мы обязательно встретимся. Я вас люблю, несмотря на терпкий вкус утерянных надежд. Как говорил мой дед перед причастием, что ж я, старый, натворил?" – прокомментировал Нагиев видео.

В комментариях Дмитрия благодарят за проявленную позицию, против которой в РФ вряд ли смогут задействовать новый закон о "фейках":

"Красавчик, как всегда!"

"Обожаю Вас…"

"Ооочень тонко".

"Этот поезд в говне".

"Спасибо, Дмитрий!"

"Бесконечно люблю".

"Очень тонко".

"Тонко..."

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Ранее мы писали о том, что Ольга Полякова опубликовала новый ролик о кровавых событиях в Украине. Она поведала о разнице между "московским карликом" и украинцами.