Композитор Игорь Поклад остался в подвале Ворзеля без воды и еды

Лауреат Шевченковской премии не выходит на связь. Несколько дней он с женой прятался от бомб.

Известный украинский композитор, создавший музыку к мультфильмам "Как казаки..." Игорь Поклад пребывает без воды и еды в захваченном российскими военными Ворзеле, что под Киевом. Маэстро и его супруга Светлана сидят в подвале. Сейчас на связь не выходит. Такую информацию предоставил Дмитрий Гордон, попросив помочь 80-летнему народному артисту Украины.

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Ведущий и блогер отметили, что Поклады не покидали укрытие в течение нескольких дней: их поселок, расположенный недалеко от Ирпеня, страдал от бомбежек.

"С ними нет связи! По обрывкам информации, которая дошла до нас, они в плохом состоянии, и у них нет еды и воды. Добраться туда сейчас не представляется возможным", – поведал Гордон.

Журналист беспокоится о музыканте, поэтому просит своих читателей поделиться этой информацией и помочь Игорю Дмитриевичу.

"Огромная просьба, если этот пост прочитают соседи или люди, у которых есть возможность зайти к нему домой и помочь ему, пожалуйста, напишите мне на почту editor@gordonua.com с темой "Поклад". Буду очень благодарен! Нужно спасти легенду и гордость Украины", – отметил блогер.

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В декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский присвоил Игорю Покладу звание Героя Украины.

Ранее Герой Украины Ада Роговцева сообщила о том, что предоставляет свое жилье желающим помыться и постирать вещи украинским военным.