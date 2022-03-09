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Звезд, которые покинули РФ после вторжения в Украину, хотят изгнать

Речь именно не о запрете покидать страну, а табу на возвращение, говорит российский депутат.

Автор: Дмитрий Сыч
Звезд, которые покинули РФ после вторжения в Украину, хотят изгнать
Недавно сообщалось, что Россию покинула Примадонна с Галкиным и детьми
EPA/UPG

В России попали в немилость даже те знаменитости, которые не критиковали вторжение солдат своей страны в Украину. Представители российского шоу-бизнеса, которые "по-тихому" покинули родину после 24 февраля, рискуют стать в РФ изгнанниками.

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Инициатором законодательных поправок стал депутат Султан Хамзаев. Вскоре проект могут вынести на обсуждение.

"Такое поведение выглядело уродливо. Те, кто выбрал такую позицию, – люди взрослые, свободные. Я не говорю, что нужно запрещать уезжать. Я сказал, что нужно запретить потом приезжать. Это их сознательный выбор", – поделился размышлениями депутат, окрестивший выехавших "сбежавшими гастролерами".

Под прицелом представителя законодательной власти оказались и блогеры с олигархами, которые "предпочли родине "островки счастья" в других странах". Политик считает неподобающим то, что артисты зарабатывают деньги в России, "при первых сложностях" сбегают.

Прежде в СМИ сообщалось, что РФ вместе с детьми покинула чета Пугалкиных. Также шла молва об отъезде со страны Земфиры и Ренаты Литвиновой.

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Ранее сообщалось, что в США полетел Валерий Леонтьев. Заботиться о съеме жилья за границей артисту не понадобится: в Маями у него имеется недвижимость.

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Теги:
Максим Галкин, Алла Пугачева, запрет въезда, Пугачева и Галкин

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