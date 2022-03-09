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Леонтьев тайком покинул Россию

Певец, по словам его друга, отправился в США. Там у него – недвижимость.

Автор: Дмитрий Сыч
Леонтьев тайком покинул Россию
В соцсети Леонтьев ничего не сообщал о себе с 20 февраля
instagram valera_leontiev

Валерий Леонтьев не появляется перед своими поклонниками после начала российской агрессии против Украины. Народный артист РФ, как поведал его друг, находится в Штатах. Там у 72-летнего исполнителя имеется недвижимость. Такие данные появились в издании kp.  

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Причину вылети с родины Леонтьева не знают даже близко знакомые с ним люди. Почитатели певца начали волноваться, что с ним не все в порядке. Но друг артиста опроверг всяческие догадки и отметил, что с исполнителем все хорошо. Однако ему, дескать, пришлось спешно покинуть страну.

"Валерий улетел в Америку, в Майами. У него там недвижимость", – уточнил человек, предоставивший эксклюзивный комментарий.

Известно, что в элитном американском районе Валерий Леонтьев располагает двухэтажным особняком. Там вместе с ним живет супруга. В России он частенько появляется ради концертов, в тому числе – частных.

Последний пост артиста датирован 20 февраля. В нем Леонтьев поздравил своего друга-композитора Владимира Евзерова. После того – на публике не появлялся и не давал о себе ничего знать.

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Ранее сообщалось о том, что еще в начале российского вторжения Украину покинула Джамала. Певица отправилась с детьми в Турцию.

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Теги:
Россия, певец, Валерий Леонтьев

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