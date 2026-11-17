Стас Шуринс также получил профессиональный опыт на складе.

Стас Шуринс – победитель украинской "Фабрики звезд" 2009 – поделился подробностями жизни в Германии и рассказал, чем зарабатывает там на жизнь. После переезда в страну артисту пришлось искать разные способы заработка, в частности – работать почтальоном и на складе.

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Как рассказал певец в интервью, в Германию он перебрался в 2013 году из-за лечения жены. Переезд и обустройство на новом месте нуждались в значительных финансовых вливаниях, поэтому семья потратила практически все сбережения.

Более того, для легального пребывания в стране нужно было оформить медицинское страхование, которое обходилось в тысячи евро ежемесячно. Поэтому Шуринс соглашался на разную работу. Он доставлял почту, а также туридился на складе, где был занят упаковкой и отправкой товаров. Однако долго оставаться на этих должностях певец не планировал, потому что стремился как можно скорее вернуться к музыкальной деятельности.

В настоящее время основным источником дохода артиста является собственная звукозаписывающая студия в Германии. Также немаловажную роль в его профессиональном развитии сыграло участие в немецкой версии шоу "Голос страны", благодаря которой он познакомился с людьми из музыкальной индустрии и наладил рабочие контакты.

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Сейчас Стас пишет композиции по заказу и специализируется на вокальном продюсировании. Последнее предполагает работу с исполнителями прямо во время записи вокала, когда специалист помогает верно исполнять партии и добиваться нужного звучания.