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Дан Балан издал первую за годы песню и поразил изменениями

Молдовский певец считает, что его новая композиция станет близкой для украинцев.

Автор: Дмитрий Сыч
Дан Балан издал первую за годы песню и поразил изменениями
Дан Балан начал новый творческий период
instagram danbalan

Дан Балан порадовал поклонников новым музыкальным трудом после нескольких лет творческой тишины. Молдовский певец представил композицию на румынском языке под названием Respir, что в переводе означает "Дышу".

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Свежая песня посвящена свободе, возрождению и способности открывать для себя новые смыслы даже тогда, когда кажется, что мир вокруг не меняется.

Творческий путь Балан начал еще в 17-летнем возрасте с готической музыки. До появления хитов артист экспериментировал с драматичными мелодиями и необычными музыкальными формами. Затем эти поиски сформировали его авторский стиль, который он назвал Cinematic Gothic Pop.

Композиция Respir стала своеобразным сочетанием ранних музыкальных предпочтений исполнителя с его нынешним видением творчества. В центре песни – история о человеке, который решается оставить прошлое позади, остановиться и сделать первый вдох навстречу новому жизненному периоду.

Этот релиз символизирует начало нового периода в карьере Балана с переосмыслением и поиском новых форм самовыражения.

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Заложенное в композицию содержание, по мнению Дана, может быть особенно близко украинской аудитории. Песня, мол, напоминает о том, что жизнь не останавливается. Даже когда кажется, что она замерла.

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Теги:
премьера, музыка, песня, певец, Молдова, шоу-бизнес, Дан Балан

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