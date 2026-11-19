Елена Тополя описала, в каком состоянии находится ее жилье после российского удара летом.

Елена Тополя сообщила, что завершила ремонт своей киевской квартиры, которая была разрушена в результате российской атаки. Артистка вместе с тремя детьми уже вернулась к привычной жизни в восстановленном доме.

Читай также: Сумская поведала, как она живет без воды и электричества в Киеве

По словам исполнительницы, на ремонт семейного жилья понадобилось около двух миллионов гривен. Часть расходов покрыла государственная компенсация – семья получила 209 тысяч гривен.

В интервью изданию Blik Тополя молвила, что восстановительные работы сопровождались рядом трудностей. В частности, строителям мешали сильные ветры, из-за которых приходилось повторно выполнять работы на фасаде. Более того, во время ремонта в одной из комнат повредили батарею отопления. Певица волновалась, чтобы проблему успели устранить до начала холодов.

instagram alyoshasinger

Несмотря на все препятствия, ремонт удалось завершить. Осенью этого года также закончили внешнюю отделку дома.

Елена рассказала, как ее семья подготовилась к зимнему периоду и возможным перебоям с коммунальными услугами. По словам артистки, сейчас в доме есть отопление, а электроэнергии хватает для повседневных нужд. В то же время семья позаботилась о дополнительных средствах на случай длительных обесточиваний.

В частности, Тополя сообщила, что они приобрели инвертор и туристическую горелку, которой она уже попробовала пользоваться для подогрева напитков. Также семья подготовила свечи, теплые одеяла, зимнюю одежду и запас питьевой воды.

Читай также: Козловский поведал о своей подготовке к сложной зиме

Среди продуктов, которые певица заранее приобрела на случай блекаутов, есть каши, сублимированные блюда и сухарики. Таким образом они позаботились о необходимых вещах, чтобы легче пережить возможные перебои со светом и водоснабжением.