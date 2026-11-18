Кристина Решетник уехала с места разрушения незадолго до попадания.

Кристина Решетник – блогерша и жена телеведущего Григория Решетника – сообщила о вражеском ударе недалеко от школы, где учатся их трое сыновей.

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Дети супругов посещают частное учебное заведение в Печерском районе столицы. 18 ноября российкие войска атаковали Киев и область беспилотниками. Около четырех часов дня в городе работала противовоздушная оборона, а потом появились сообщения о попадании в Печерском районе.

Кристина рассказала в инстаграм-историях, что взрыв произошел совсем рядом с учебным заведением ее детей. Блогерша и сама могла оказаться недалеко от места удара, ведь уехала оттуда примерно за 15 минут до этого. Пережитый момент изрядно ее испугал. Решетник написала, что после таких событий у нее точно стало больше седых волос.

instagram kristina_reshetnik

В более новой временной публикации Кристина добавила, что дети находились в укрытии. По словам ее Ивана, "было громко". Также она поблагодарила представителей школы за скорую связь с родителями и успокоение.

instagram kristina_reshetnik

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