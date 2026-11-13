"Не спускаю": Melovin назвал внушительные суммы для заказа его на корпоратив

Константин Бочаров также имеет дополнительный источник заработка, связанный с творчеством.

Melovin раскрыл размер своего гонорара за выступления на частных мероприятиях, а также рассказал о другом источнике заработка.

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В преддверии новогоднего сезона, когда количество корпоративных заказов для артистов традиционно растет, исполнителю уже начали звонить по телефону потенциальные клиенты. Артист сообщил, что сейчас получил два обращения, однако ни одно из них пока не завершилось подтвержденным заказом.

По словам певца, его выступление стоит 12–13 тысяч. Валюту он не уточнил, но, вероятно, имел в виду доллары. Артист также отметил, что не планирует снижать цену и призвал потенциальных заказчиков предлагать более высокие суммы:

"Ничего я не спускаю. Как стоил 12–13 тысяч, так и стою".

Кроме музыкальной карьеры, певец в последнее время увлекся живописью. Он создает свои картины и выставляет часть из них на продажу. Стоимость работ начинается от 1,5 тысяч долларов. Такую цену исполнитель объясняет собственной оценкой своего творчества.

Константин уточнил, что сейчас нарисовал около десяти картин. Не все произведения он готов продавать: некоторые решил оставить для себя.

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