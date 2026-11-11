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Мирзоян выставил фото самостоятельного похода в Карпаты, где увидел снег

Арсен Мирзоян сделал много кадров в украинских горах.

Автор: Дмитрий Сыч
Мирзоян выставил фото самостоятельного похода в Карпаты, где увидел снег
Мирзоян любит ходить в горы
instagram arsen_mirzoian

Арсен Мирзоян устроил себе самостоятельное путешествие по Карпатам. Во время похода в конце октября певец увидел первый снег и поднялся на один из горных пиков.

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Впечатлениями от путешествия и фотографиями 48-летний исполнитель поделился в инстаграме. Он отметил, что Карпаты остаются для него особым местом, а самостоятельные походы дарят совершенно другие ощущения от пребывания в горах.

Снег не помешал Мирзояну продолжить маршрут. По дороге он любовался живописными видами, снимал окружающую природу и делал самоснимки на память. Также певец взял с собой в путешествие флаг.

instagram arsen_mirzoian

instagram arsen_mirzoian

instagram arsen_mirzoian

instagram arsen_mirzoian

instagram arsen_mirzoian

instagram arsen_mirzoian

instagram arsen_mirzoian

instagram arsen_mirzoian

instagram arsen_mirzoian

instagram arsen_mirzoian

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В июле Мирзоян уже совершал горное восхождение – тогда он покорил Говерлу, назвав такой поход своим долгом.

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Теги:
Карпаты, горы, путешествия в Украине, певец, Арсен Мирзоян

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