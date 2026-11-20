Украинская телеведущая боролась с тяжелым недугом.

Украинская телеведущая Светлана Рыжук ушла из жизни в 40-летнем возрасте после продолжительной борьбы с раком. Зрители помнят ее по работе на Новом канале, где она вела утреннюю программу "Подъем" и прогноз погоды.

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Трагическое известие сообщил вдовец, украинский певец и композитор Виктор Верба. На своей странице в фейсбуке он опубликовал эмоциональное обращение, в котором вспомнил любимую и рассказал, насколько важна она была в его жизни.

По словам Вербы, Светлана совмещала в себе красоту, интеллект, талант и силу характера. Она была для него не только женой, но и близкой подругой, музой и человеком, дополнявшим его во всем. Виктор также отметил ее любовь к Украине.

Автор сообщения добавил, что жена до конца продолжала бороться с тяжелым недугом. Несмотря на сильные боли и сложные испытания, она сохраняла стойкость и не прекращала отстаивать правду и справедливость. Музыкант рассказал, что находился рядом с ней каждый день до последней минуты.

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Церемонию прощания со Светланой планируют провести в ее родном Луцке. Дату и подробности похорон мужчина пообещал сообщить дополнительно.

Светлана Рыжику – диагноз

Об онкологическом диагнозе телеведущей стало известно в 2025 году. Светлана сообщала, что рак молочной железы с метастазами в печени и костях ей диагностировали еще в 2024 году. Часть лечения она проходила в Германии.

facebook victor.zhalnin

Рыжук пыталась обрести особый смысл в испытании, через которое ей пришлось пройти. Она делилась мыслями о том, что болезнь помогла ей глубже понять людей, ежедневно сталкивающихся с болью, тяжелыми диагнозами и изнурительным лечением. Ее поражали истории пожилых людей и детей, которым с детства приходилось проходить сложную химиотерапию.

В конце октября телеведущая сообщила, что находится в больнице под постоянным наблюдением медиков в критическом состоянии. Тогда она обратилась к небезразличным с просьбой о финансовой поддержке. Предлагала делиться собственными наработками и рекомендациями относительно публичных выступлений, улучшения речей и решения вопросов эмиграции из Украины.

Также Светлана рассказывала о тяжелых последствиях химиотерапии. Из-за лечения у нее пересыхали слизистые оболочки, немели пальцы рук и ног. Иногда состояние здоровья настолько ухудшалось, что ей было сложно ходить и самостоятельно вставать с постели.

Светланы Рыжук – карьера и личная жизнь

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Светлана родилась 10 июня 1986 в Луцке. Высшее образование получала во Львовском национальном университете имени Ивана Франко на факультете международной журналистики.

Профессиональный путь начала на местном телевидении, а затем получила приглашение работать на Новом канале, где была ведущей прогноза погоды и популярного утреннего шоу "Подъем".

Что касается личной жизни, то телеведущая была замужем за музыкантом Виктором Вербой. У супругов родилась дочь. Впервые матерью Светлана стала в 2021 году.

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