Где украинские звезды спрятались от войны – запад Украины и Европа

Ирина Федишин находится во Львове, Джамала – в Турции, а Иванна Онуфрийчук – в Швейцарии. Кто-то не возвращался в Украину еще до 24 февраля 2022 года.

Украинские знаменитости, которые еще недавно концентрировались в Киеве, решили не оставаться в столице. С целью обезопасить себя во время военных действий, многие из них подались в западные регионы страны, а кто-то и вообще выехал из Украины.

Маша Ефросина сперва пребывала в Киевской области, потом переехала во Львов. По словам телеведущей, она не находит в себе силы выехать за границу.

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Певица Наталья Карпа с дочкой тоже выехала из Киева в родной Львов, где живет со своими родителями. В Инстаграме она отметила, что занимается волонтерством – готовит еду для эвакуированных с востока и центра Украины женщин.

Ирина Федишин, которая около полугода жила в Киеве, тоже во Львове. Женщина тоже готовит еду для беженцев, собирает лекарства для военных. Тем временем ее муж – в теробороне.

Александра Зарицкая, вокалистка группы KAZKA, разместилась на Закарпатье, городе Берегово.

Сергей Танчинец из БЕZ ОБМЕЖЕНЬ повез семью в Мукачево. Сам же стал волонтером: занимается развозкой лекарств, детского питания и вещей.

В Ивано-Франковске теперь находится с детьми чета Решетников. Они живут у родителей Кристины. По словам женщины, они "вырвались из ада", пробыв в пути почти сутки, преодолев массу КПП, пробки и очереди на заправках.

Сергей Бабкин с супругой Снежаной, двумя сыновьями и дочкой находится в Днепре. Семья выехала их пострадавшего от обстрелов Харькова на второй день военных действий.

Тина Кароль выехала за границу еще за неделю до ратифицированной Кремлем "военной спецоперации" в Украине. По словам певицы, она проводит время в монастыре. 1 марта приняла участие в антивоенном митинге, который прошел в Варшаве. Там артистка исполняла свои песни.

Польшу выбрала и супруга Романа Сасанчина Иванка. За границу она поехала с дочкой Элизой. В Инстаграме она написала о трудностях пересечения границы, где, по словам женщины, не пропускали вне очереди матерей с детьми до года.

Иванна Онуфрийчук находится в Швейцарии, куда прилетела с Мальдив. Оттуда узнаваемая личность передает гумпомощь и участвует в митингах.

Джамала поселилась с двумя сыновьями у сестры в Турции. Перед этим поездка победительницы "Евровидения" к румынской границе заняла 4 суток.

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Настя Каменских и Потап вылетели в Испанию за несколько дней до вторжения россиян. А после того уже не возвращались в Киев.

Tayanna с сыном пребывает на острове Бали.

Ранее мы писали о том, что Россию покинул Валерий Леонтьев. Артист полетел в США, где у него есть недвижимость.