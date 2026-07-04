АфишаАфиша
Русский Українська

Какой церковный праздник 5 июля и что нельзя делать

Православная церковь вспоминает монаха Афанасия Афонского.

Автор: Мельник Анна
Какой церковный праздник 5 июля и что нельзя делать
В Афанасьев день принято наблюдать за Луной.
открытые источники

В воскресенье, 5 июля, православные христиане чтят память монаха Афанасия Афонского. В народном календаре - Афанасьев или Лунный день. Его вспоминают 5 июля по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 18 июля. 

С именинами поздравляют обладателей имен: Анна, Василий, Елизавета, Сергей, Кирилл, Геннадий и Варвара.

Какой церковный праздник 5 июля

Афанасий родился в благочестивой христианской семье, однако рано потерял родителей. Его воспитывала монахиня, которой мальчик подражал. После смерти приемной матери Афанасий отправился в Константинополь. 

Афанасий долгое время скитался, но все же прибыл в Киминский монастырь, где просил Преподобного игумена облечь его в иноческий образ. Игумен с радостью исполнил его просьбу и постриг с именем Афанасий. Вскоре святой достиг такого совершенства, что игумен благословил его на подвиг безмолвия в уединенном месте недалеко от монастыря. Афанасий оказался в городе близ Афона, где построил келлию и служил Богу.

Премудрый Афанасий.
Премудрый Афанасий.
azbyka.ru

В Афоне святой воздвиг лавру и собрал братию. Когда в лавре начали строительство, игумену во сне явился Господь и предупредил о скорой кончине. Тогда Афанасий сообщил об этом братии, надел свои лучшие одежды, помолился и вышел вместе с некоторыми иноками смотреть на строительство.

Вдруг верх храма обрушился и пятерых братьев завалило камнями. Премудрый Афанасий и зодчий Даниил остались живы, все слышали, как игумен молился Господу. Но когда иноки стали разбирать камни, то нашли старца мертвым.

Традиции и обычаи 5 июля

Афанасьев день называют праздником Луны. Люди выходили вечером на улицу и наблюдали за Луной: если месяц "играет", то к хорошему урожаю. Наши предки просили также у Луны благополучия и здоровья. При полной Луне загадывают желание, а при нисходящем месяце — снимали порчу.

  • Если утром видна радуга - ждать завтра дождя.
  • Желтого цвета облака - к дождю.
  • Если радуга вечером - к теплому завтрашнему дню.
  • Если Луна ясная - ждать теплую осень.
  • Луна зеленоватого оттенка - к дождю.
  • Если на листьях клена капли - ждать в скором будущем осадков.

Что нельзя делать 5 июля

  • Нельзя занимать деньги.
  • Не стоит вечером трудиться.
  • Не нужно долго спать.
Читайте нас в Google.News
Теги:
традиции, что нельзя делать, какой праздник сегодня, церковный праздник, какой церковный праздник сегодня

Статьи по теме

Какой церковный праздник 4 июля и что нельзя делать
Какой церковный праздник 4 июля и что нельзя делать
Какой церковный праздник 3 июля и что нельзя делать
Какой церковный праздник 3 июля и что нельзя делать
Гороскоп на 5 июля 2026 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 5 июля 2026 года для всех знаков зодиака
10 книг о женщинах, написанных женщинами: что стоит почитать
10 книг о женщинах, написанных женщинами: что стоит почитать
Рецепт выходного дня: летний салат с креветками и авокадо
Рецепт выходного дня: летний салат с креветками и авокадо
Как помочь домашним животным в жару: советы и главные правила спасения
Как помочь домашним животным в жару: советы и главные правила спасения

Личность дня

«Мисс Вселенная Украина-2026»: названо имя победительницы конкурса

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK