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Ким и Вакарчук записали вместе "привет из Украины"

К главе Николаевской ОГА Виталию Киму заглянул лидер Океана Эльзы Сввятослав Вакарчук.

Автор: Дмитрий Сыч
Ким и Вакарчук записали вместе "привет из Украины"
Встреча мужчин не обошлась без юмора
instagram sviatoslav.vakarchuk

Святослав Вакарчук повидался с главой Николаевской ОГА Виталием Кимом. Чиновник и певец записали совместное видео, в котором передали "привет из Украины".

"Сегодня к нам пришел гость, чтобы морально нас поддержать. Мы ему дали автомат и он идет на передовую", – молвил Ким.

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Тем временем вокалист ОЭ поздоровался и шуточно добавил, что для него – большая честь быть знакомым с этим голливудским актером.

"Говорят, что Чак Норис звонит вам за советом... Николаев – это не просто город-герой, это один из самых смелых городов в мире сейчас. Большая честь здесь быть и поддерживать всех. Правда за нами, мы победим", – отметил рокер.

После этого Ким сказал, что Варарчук отправится дальше для поддержки военных и раненых.

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Ранее мы писали, что в России больше не желают жаловать артистов, которые после 24 февраля 2022 года выехали со страны. Один из депутатов считает такие действия знаменитостей "уродливы".

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Теги:
видео, Вакарчук, Украина, Океан Ельзи, шутки

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