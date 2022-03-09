Ким и Вакарчук записали вместе "привет из Украины"
К главе Николаевской ОГА Виталию Киму заглянул лидер Океана Эльзы Сввятослав Вакарчук.
Встреча мужчин не обошлась без юмора
instagram sviatoslav.vakarchuk
Святослав Вакарчук повидался с главой Николаевской ОГА Виталием Кимом. Чиновник и певец записали совместное видео, в котором передали "привет из Украины".
"Сегодня к нам пришел гость, чтобы морально нас поддержать. Мы ему дали автомат и он идет на передовую", – молвил Ким.
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Тем временем вокалист ОЭ поздоровался и шуточно добавил, что для него – большая честь быть знакомым с этим голливудским актером.
"Говорят, что Чак Норис звонит вам за советом... Николаев – это не просто город-герой, это один из самых смелых городов в мире сейчас. Большая честь здесь быть и поддерживать всех. Правда за нами, мы победим", – отметил рокер.
После этого Ким сказал, что Варарчук отправится дальше для поддержки военных и раненых.
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