После коронавируса: У Ларисы Гузеевой практически пропал голос

Ведущая "Давай поженимся" удивила своим измененным голосом зрителей.

Автор: Шапарь Анастасия

Телеведущая Лариса Гузеева ведет популярную программу "Давай поженимся". Женщина недавно переболела коронавирусом, отчего последствия до сих пор дают знать. Так, у теледивы поменялся голос - он практически пропал. Ее соведущая Роза Сябитова тоже заметила изменения и спросила о самочувствии.

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Гузеева призналась, что испытывает сложности из-за боли в горле.

"Представляете, после ковида вот такая ерунда – то одно, то другое. Не знаю, что с горлом. Болит оно," – сообщила 62-летняя телезвезда.

Гузеева находилась в клинике практически месяц и от постельного режима набрала вес. Однако сейчас она занимается спортом, соблюдает специальную диету и старается вернуться в форму.

Гузеева рассказала, как восстанавливается после болезни. instagram _larisa_guzeeva_

"Это такой кошмар, когда ты под капельницами, раздутая, как шар, вен нет, провода. Там, где я была, туда не надо, это ужас," - поделилась Лариса.

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У Ларисы Гузеевой довольно большое количество хейтеров. Она ответила всем недоброжелателям на негативные выпады в ее сторону из-за измененного голоса и веса.

"Столько злобы и ненависти к переболевшим и выжившим я не встречала, нормальный человек это понять не может. Особая ненависть и злоба к людям публичным, в частности, к моим коллегам Наде Бабкиной, Александру Васильеву, ну, и как без меня… Людоеды, остановитесь," - прокомментировала негатив в Сети звезда.

Однако под данным выпуском в YouTube поклонники ведущей написали ей пожелания скорее прийти в форму и вернуть свой телевизионный голос.

Ранее мы сообщали, что Анфиса Чехова больше не хочет фотошопить свои снимки. Телеведущая хочет добавить в свой Инстаграм больше натуральности, однако на этой почве у нее возник внутренний конфликт.