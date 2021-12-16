После коронавируса: У Ларисы Гузеевой практически пропал голос
Ведущая "Давай поженимся" удивила своим измененным голосом зрителей.
Телеведущая Лариса Гузеева ведет популярную программу "Давай поженимся". Женщина недавно переболела коронавирусом, отчего последствия до сих пор дают знать. Так, у теледивы поменялся голос - он практически пропал. Ее соведущая Роза Сябитова тоже заметила изменения и спросила о самочувствии.
Читай также: Лариса Гузеева подтвердила COVID-19: "Я же не Сталин"Гузеева призналась, что испытывает сложности из-за боли в горле.
"Представляете, после ковида вот такая ерунда – то одно, то другое. Не знаю, что с горлом. Болит оно," – сообщила 62-летняя телезвезда.
Гузеева находилась в клинике практически месяц и от постельного режима набрала вес. Однако сейчас она занимается спортом, соблюдает специальную диету и старается вернуться в форму.
"Это такой кошмар, когда ты под капельницами, раздутая, как шар, вен нет, провода. Там, где я была, туда не надо, это ужас," - поделилась Лариса.
Читай также: Ларизу Гузееву срочно госпитализировали в больницуУ Ларисы Гузеевой довольно большое количество хейтеров. Она ответила всем недоброжелателям на негативные выпады в ее сторону из-за измененного голоса и веса.
"Столько злобы и ненависти к переболевшим и выжившим я не встречала, нормальный человек это понять не может. Особая ненависть и злоба к людям публичным, в частности, к моим коллегам Наде Бабкиной, Александру Васильеву, ну, и как без меня… Людоеды, остановитесь," - прокомментировала негатив в Сети звезда.
Однако под данным выпуском в YouTube поклонники ведущей написали ей пожелания скорее прийти в форму и вернуть свой телевизионный голос.
Ранее мы сообщали, что Анфиса Чехова больше не хочет фотошопить свои снимки. Телеведущая хочет добавить в свой Инстаграм больше натуральности, однако на этой почве у нее возник внутренний конфликт.