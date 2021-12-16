"Почти не фотошопила": Анфиса Чехова показала себя в бикини

Телеведущая ранее признавалась, что уменьшала свои объемы с помощью фотошопа.

Автор: Шапарь Анастасия

Анфиса сообщила, что больше не фотошопит свои фото.

Телеведущая Анфиса Чехова поведала, что хочет быть более натуральной в своем Инстаграм. Ранее звезда признавалась, что прибегала к фотошопу, чтобы уменьшить свои объемы.

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Анфиса поделилась серией фото в Инстаграм, где она позирует в красивых купальниках, хвастаясь пышным бюстом и заметно похудевшими формами. Теледива сейчас отдыхает в элитном отели Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах. Чехова поведала, что фото почти не фотошопила - только "выгладила кожу и убрала шероховатости".

Анфиса сейчас на отдыхе в ОАЭ. instagram achekhova

"Пытаюсь быть более натуральной в своем Инстаграме. Хотя, честно говоря, я за эстетику и художественность в фотографии! Во всех глянцевых журналах моделей делают более гладкими, скрывают мелкие недостатки, так же как на картинах! Никогда художники не передавали реальную картину, всегда украшали и улучшали! Я не против этого! Фото - это та же картина, только нарисованная не кистями и красками, а светом, объективом, фотошопом и цветокоррекцией," - поведала Анфиса о своем взгляде на фотографию.

Теледива признается, что хочет быть натуральнее в Инстаграм. instagram achekhova

Однако она хочет разделять журналы, Инстаграм и жизнь.

"В жизни мы не такие, как на картинках, но зато мы можем делиться своей харизмой и обаянием, которые не считываются с плоских фотографий," - сообщила Чехова.

Анфиса сейчас на отдыхе в ОАЭ. instagram achekhova

Поклонники восхитились фигурой звезды, отметили, что она заметно похудела.

Ранее мы писали, что украинская блогерша Саша Бо опубликовала пикантные снимки в Инстаграм. При этом звезда сопроводила их серьезным мотивационным текстом-обращением к своим подписчикам.