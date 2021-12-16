"Не люблю быть в ожидании": Саша Бо поделилась откровенной фотосессией

Блогерша опубликовала пикантные фото, сопроводив серьезный пост о своих чувствах.

Автор: Шапарь Анастасия

Блогерша сейчас встречается с мужчиной, лицо которого не показывает в Инстаграм.

Блогерша из Ивано-Франковска Саша Бо после скандального расставания с супругом Игорем Пустовитом и пластики груди стала более раскрепощенной в своих социальных сетях. Пустовит опубликовала серию снимков части тела, где видно лишь красивое белье и ее загорелое тело с тату.

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Саша Бо поделилась кадрами в черном кружевном белье, показав свою загорелую кожу и шикарную фигуру. Также поклонники увидели ее цветочное тату на бедре. Блогерша написала в посте о своей нелюбви быть в ожидании.

"Почти всем людям что-то не нравится в своей жизни. Одним не в кайф работа, другим семья, город, страна, а кто-то мечтает о другом окружении. И в основном все такие: "Ничего, когда-то все точно поменяется". Та ничего не поменяется без вашего участия. Не откладывайте и не тяните. Действуйте," - обратилась к подписчикам Саша Пустовит.

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Саша добавила, что возможно, что сегодняшний день станет той самой точкой отчета. Блогерша также отметила, что спонтанность и радикальность - не лучшие ее качества, но добавляют интереса к жизни.

Ранее мы писали, что пока еще мужа Саши Бо застали за поцелуем с блогершей Софией Стужук. Ранее девушка набивалась в подруги к Саше, но теперь все больше проводит времени с ее бывшим.