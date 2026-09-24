Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер впервые стал отцом

Жена актера сообщила о рождении первенца

Автор: Коваленко Наталья

Американский актер Тейлор Лотнер и его жена Тэй впервые стали родителями. У супругов родилась девочка. О радостном событии 29-летняя Тэй сообщила в инстаграме, опубликовав первое фото малышки.

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Дочь 34-летней звезды «Сумерек» появилась на свет еще 16 сентября. Поскольку актер и его жена имеют одинаковые официальные имена — Тейлор Лотнер, они решили продолжить эту семейную традицию и добавить собственное имя дочери, однако сделали его вторым. Полное имя девочки: Леннон Тейлор Лотнер

«Одна неделя любви к нашей сладкой маленькой Ленни. Леннон Тейлор Лотнер. 16.09.2026», — подписала трогательный кадр Тэй.

Тейлор и Тэй вместе с 2018 года. Они обручились в 2021 году, а в ноябре 2022 года сыграли свадьбу, после которой девушка взяла фамилию мужа и стала его полной тезкой.