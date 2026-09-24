Экс-судья «Х-Фактора» и путинист Сергей Соседов умер после падения с лестницы

Первые подробности гибели известного музыкального критика

Автор: Коваленко Наталья

Российский музыкальный критик, телеведущий и прокремлевский пропагандист Сергей Соседов скончался в результате несчастного случая в возрасте 58 лет. По информации российских СМИ, скандальная звезда ушел из жизни в среду, 23 сентября, в городе Нерюнгри (Республика Саха, Якутия), где через два дня должен был возглавить жюри конкурса «Жемчужина ДС 2026». Соседов упал со лестницы в отеле, когда шел на завтрак. Он получил тяжелую травму головы, которая привела к отеку мозга.

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Источники телеграм-канала Mash также отмечают, что падение мог вызвать оторвавшийся тромб, образовавшийся из-за длительного авиаперелета. Накануне критик жаловался на самочувствие и проблемы с сердцем.

Соседов получил широкую популярность в Украине как самый эксцентричный член жюри вокального шоу «Х-Фактор» на телеканале СТБ в 2010-2015 годах. В тот период он регулярно жил между Москвой и Киевом и постоянно признавался в любви к Украине.

Однако после 2014 года его позиция кардинально изменилась. Он публично оправдывал оккупацию Крыма, из-за чего неоднократно конфликтовал с коллегами по съемочной площадке. В июне 2017 года Сергей попал в базу «Миротворца» за антиукраинскую пропаганду и угрозу национальной безопасности.

После 24 февраля 2022 года Соседов открыто поддержал российскую агрессию, транслировал кремлевские нарративы о «неонацистской пропаганде» и критиковал артистов, выступивших против войны. В январе 2023 года указом Владимира Зеленского Соседов был внесен в персональный санкционный список.