Блюдо дня: ризотто с томатами и маскарпоне
Как приготовить вкусное ризотто в домашних условиях
Ризотто с томатами и маскарпоне
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Читай также: Рецепт выходного дня: знаменитая паста альфредоРизотто — одно из самых знаменитых блюд итальянской кухни. Это не гарнир к мясу или рыбе, а самостоятельная еда. Она идеально подходит для ужина в выходные дни или для особого ужина в разгар рабочих будней. Предлагаем приготовить его с томатами и нежным сыром. К слову, в предложенном рецепте маскарпоне можно заменить на сливочный сыр, чтобы получить более дешевую альтернативу.
Как приготовить ризотто с томатами и маскарпоне: пошаговый рецепт
Ингредиенты:
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 луковица, очень мелко нарезанная
- 1 большой зубчик чеснока, раздавить
- 175 г риса для ризотто
- 400 г помидоров черри
- 600 мл горячего овощного бульона
- 30 г пармезана, натертого на терке
- 30 г маскарпоне или сливочного сыра
- ½ небольшого пучка базилика, нарезанного
Способ приготовления:
- Разогрейте масло в большой тяжелой кастрюле. Добавьте лук и щепотку соли, жарьте 10 минут, или пока он не станет мягким и полупрозрачным. Затем добавьте чеснок и жарьте еще 1 минуту. Добавьте рис и готовьте 2 мин.
- Добавьте помидоры и доведите до кипения. Добавьте половину бульона и варите, помешивая, до полного впитывания. Добавьте оставшийся бульон, по одному половнику, и готовьте до готовности риса, постоянно помешивая, около 20 мин.
- Добавьте пармезан, маскарпоне или сливочный сыр и базилик, приправьте по вкусу. Разложите в миски и подавайте.
- Приятного аппетита!
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