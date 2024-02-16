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Блюдо дня: ризотто с томатами и маскарпоне

Как приготовить вкусное ризотто в домашних условиях

Автор: Мельник Анна
Блюдо дня: ризотто с томатами и маскарпоне
Ризотто с томатами и маскарпоне
depositphotos.com

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Ризотто — одно из самых знаменитых блюд итальянской кухни. Это не гарнир к мясу или рыбе, а самостоятельная еда. Она идеально подходит для ужина в выходные дни или для особого ужина в разгар рабочих будней. Предлагаем приготовить его с томатами и нежным сыром. К слову, в предложенном рецепте маскарпоне можно заменить на сливочный сыр, чтобы получить более дешевую альтернативу. 

Как приготовить ризотто с томатами и маскарпоне: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 луковица, очень мелко нарезанная
  • 1 большой зубчик чеснока, раздавить
  • 175 г риса для ризотто
  • 400 г помидоров черри
  • 600 мл горячего овощного бульона
  • 30 г пармезана, натертого на терке
  • 30 г маскарпоне или сливочного сыра
  • ½ небольшого пучка базилика, нарезанного

Способ приготовления:

  1. Разогрейте масло в большой тяжелой кастрюле. Добавьте лук и щепотку соли, жарьте 10 минут, или пока он не станет мягким и полупрозрачным. Затем добавьте чеснок и жарьте еще 1 минуту. Добавьте рис и готовьте 2 мин.
  2. Добавьте помидоры и доведите до кипения. Добавьте половину бульона и варите, помешивая, до полного впитывания. Добавьте оставшийся бульон, по одному половнику, и готовьте до готовности риса, постоянно помешивая, около 20 мин.
  3. Добавьте пармезан, маскарпоне или сливочный сыр и базилик, приправьте по вкусу. Разложите в миски и подавайте.
  4. Приятного аппетита!

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Теги:
итальянская кухня, рецепты

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