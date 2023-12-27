Как вкусно запечь птицу на Новый год 2024: ТОП-3 рецепта

Рецепт запеченной индейки, курицы и гуся на Новый год 2024

Автор: Мельник Анна

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Целая фаршированная индейка в духовке

Горячие блюда из птицы — основа новогоднего стола. Кроме того, главный покровитель 2024 года - Зеленый Деревянный Дракон - очень рад будет подобным угощениям. Лучше всего приготовить на праздник запеченную утку, гуся или индейку, однако по желанию можно и курицу. Собрали для вас несколько рецептов запеченной птицы на Новый год 2024, которая покорит с первого кусочка.

Целая фаршированная индейка в духовке pinterest

Ингредиенты:

1 индейка (примерно 5½ кг)

1 луковица

1 лимон

7 зубчиков чеснока

несколько веточек петрушки

2 столовые ложки оливкового масла

220 г сливочного масла

¼ чайной ложки молотого чёрного перца

½ чайной ложки молотого чили

2 чайные ложки соли

Способ приготовления:

Три зубчика чеснока пропустите через пресс. Смешайте с размягчённым сливочным маслом, оливковым маслом, 1 чайной ложкой соли и порошком чили. Индейку посолите и поперчите внутри. Аккуратно приподнимайте кожу и промазывайте под ней масляной смесью (примерно треть оставьте). Немного разомните индейку, чтобы соус лучше распределился. Оставшимся маслом натрите кожу сверху, посолите и поперчите. Лимон разрежьте на ломтики, лук с шелухой — на четвертинки, не использованный до этого момента чеснок — на половинки. Смешайте всё с петрушкой и нафаршируйте индейку. Свяжите ноги птицы кулинарной нитью. Положите индейку на противень спиной вниз. Следите, чтобы крылья были под тушкой, иначе они могут обгореть. Выпекайте в разогретой до 220 °С духовке. Через 20 минут достаньте и полейте маслом, которое стекло в противень. Уменьшите температуру до 175 °С и готовьте ещё два или два с половиной часа. Чтобы птица не зарумянилась слишком быстро, прикройте её фольгой, которую нужно убрать за 20–25 минут до готовности. Запечённую индейку выложите на блюдо и полейте выделившимся соком. Прикройте фольгой и оставьте на час.

Фаршированная курица с апельсиновым рисом

Фаршированная курица с апельсиновым рисом pinterest

Ингредиенты:

1 большая курица

2/3 стакана вареного длиннозерного риса

1/3 стакана фисташек

1/3 стакана сушеной клюквы

1 ч. л. тертой апельсиновой цедры

½ стакана апельсинового сока

1 ст. л. сахара

200 г сливочного масла

молотая корица, кардамон, мускатный орех и душистый перец - по щепотке

соль и черный перец - по вкусу

Способ приготовления:

Растопите 100 г масла в сковороде и обжарьте апельсиновую цедру, 1 мин. Добавьте сахар и специи и готовьте еще 1 мин. Влейте апельсиновый сок, добавьте сушеную клюкву, рис и фисташки. Перемешайте и приправьте начинку солью и перцем. Натрите курицу солью и перцем. Нафаршируйте начинкой и сколите шпажками отверстие или зашейте ниткой. Половину оставшегося сливочного масла подсуньте под кожу на грудке. Оставшееся масло растопите и смажьте им кожу курицы. Поставьте курицу в духовку, разогретую до 200 °С и готовьте 20 мин. Затем снизьте температуру до 180°С и продолжайте готовить еще 1 ч 10 мин. Периодически поливайте птицу соком, образовавшимся в противне или смазывайте маслом.

Гусь с картошкой в духовке

Гусь с картошкой в духовке pinterest

Ингредиенты:

Гусь (2,5-3 кг) – 1 тушка

Картофель – 1 кг

Чеснок – 4 зубчика

Яблоки (средние) – 3 штуки

Растительное масло – 3 ст. л.

Лимонный сок – 1 ст. л.

Молотый черный перец, молотый кориандр, соль – по вкусу

Способ приготовления:

Смешайте растительное масло, лимонный сок, специи, соль и пропущенный через пресс чеснок. Полученной смесью натрите гуся со всех сторон, не забывая и про внутреннюю часть. Накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 24 часа. В брюшко гуся поместите яблоки. Картофель очистите от кожуры. В смазанную форму выложите гуся и очищенный картофель, накройте сверху двойным слоем фольги. Запекайте 1 час при 200 градусах, 1 час при 180 градусах, а затем снимите фольгу и подрумяньте птицу еще 30 минут.

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