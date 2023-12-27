Как вкусно запечь птицу на Новый год 2024: ТОП-3 рецепта
Рецепт запеченной индейки, курицы и гуся на Новый год 2024
Как вкусно запечь птицу на Новый год 2024: ТОП-3 рецепта
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Читай также: Что приготовить на Новый год 2024: подборка рецептов из TikTokГорячие блюда из птицы — основа новогоднего стола. Кроме того, главный покровитель 2024 года - Зеленый Деревянный Дракон - очень рад будет подобным угощениям. Лучше всего приготовить на праздник запеченную утку, гуся или индейку, однако по желанию можно и курицу. Собрали для вас несколько рецептов запеченной птицы на Новый год 2024, которая покорит с первого кусочка.
Целая фаршированная индейка в духовке
Целая фаршированная индейка в духовке
Ингредиенты:
- 1 индейка (примерно 5½ кг)
- 1 луковица
- 1 лимон
- 7 зубчиков чеснока
- несколько веточек петрушки
- 2 столовые ложки оливкового масла
- 220 г сливочного масла
- ¼ чайной ложки молотого чёрного перца
- ½ чайной ложки молотого чили
- 2 чайные ложки соли
Способ приготовления:
- Три зубчика чеснока пропустите через пресс. Смешайте с размягчённым сливочным маслом, оливковым маслом, 1 чайной ложкой соли и порошком чили.
- Индейку посолите и поперчите внутри. Аккуратно приподнимайте кожу и промазывайте под ней масляной смесью (примерно треть оставьте). Немного разомните индейку, чтобы соус лучше распределился. Оставшимся маслом натрите кожу сверху, посолите и поперчите.
- Лимон разрежьте на ломтики, лук с шелухой — на четвертинки, не использованный до этого момента чеснок — на половинки. Смешайте всё с петрушкой и нафаршируйте индейку. Свяжите ноги птицы кулинарной нитью.
- Положите индейку на противень спиной вниз. Следите, чтобы крылья были под тушкой, иначе они могут обгореть. Выпекайте в разогретой до 220 °С духовке. Через 20 минут достаньте и полейте маслом, которое стекло в противень. Уменьшите температуру до 175 °С и готовьте ещё два или два с половиной часа. Чтобы птица не зарумянилась слишком быстро, прикройте её фольгой, которую нужно убрать за 20–25 минут до готовности.
- Запечённую индейку выложите на блюдо и полейте выделившимся соком. Прикройте фольгой и оставьте на час.
Фаршированная курица с апельсиновым рисом
Фаршированная курица с апельсиновым рисом
Ингредиенты:
- 1 большая курица
- 2/3 стакана вареного длиннозерного риса
- 1/3 стакана фисташек
- 1/3 стакана сушеной клюквы
- 1 ч. л. тертой апельсиновой цедры
- ½ стакана апельсинового сока
- 1 ст. л. сахара
- 200 г сливочного масла
- молотая корица, кардамон, мускатный орех и душистый перец - по щепотке
- соль и черный перец - по вкусу
Способ приготовления:
- Растопите 100 г масла в сковороде и обжарьте апельсиновую цедру, 1 мин. Добавьте сахар и специи и готовьте еще 1 мин. Влейте апельсиновый сок, добавьте сушеную клюкву, рис и фисташки. Перемешайте и приправьте начинку солью и перцем.
- Натрите курицу солью и перцем. Нафаршируйте начинкой и сколите шпажками отверстие или зашейте ниткой.
- Половину оставшегося сливочного масла подсуньте под кожу на грудке. Оставшееся масло растопите и смажьте им кожу курицы.
- Поставьте курицу в духовку, разогретую до 200 °С и готовьте 20 мин. Затем снизьте температуру до 180°С и продолжайте готовить еще 1 ч 10 мин. Периодически поливайте птицу соком, образовавшимся в противне или смазывайте маслом.
Гусь с картошкой в духовке
Гусь с картошкой в духовке
Ингредиенты:
- Гусь (2,5-3 кг) – 1 тушка
- Картофель – 1 кг
- Чеснок – 4 зубчика
- Яблоки (средние) – 3 штуки
- Растительное масло – 3 ст. л.
- Лимонный сок – 1 ст. л.
- Молотый черный перец, молотый кориандр, соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Смешайте растительное масло, лимонный сок, специи, соль и пропущенный через пресс чеснок.
- Полученной смесью натрите гуся со всех сторон, не забывая и про внутреннюю часть. Накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 24 часа.
- В брюшко гуся поместите яблоки.
- Картофель очистите от кожуры.
- В смазанную форму выложите гуся и очищенный картофель, накройте сверху двойным слоем фольги. Запекайте 1 час при 200 градусах, 1 час при 180 градусах, а затем снимите фольгу и подрумяньте птицу еще 30 минут.
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